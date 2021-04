El conductor de ‘Uranio Noticias’ en Yurimaguas (Loreto), Hugo Canaquiri, reveló en su programa que la jefa de prensa de Verónika Mendoza, candidata de Juntos por el Perú, lo llamó para pactar una entrevista; sin embargo, esta no se concretó porque no le quisieron pagar por dicho encuentro.

Hugo Canaquiri también reveló que las entrevistas políticas en su espacio tienen un costo; además, dijo que la jefa de prensa le indicó que no tenían dinero. “En fin, es una candidata pobre... y hoy el medio de comunicación hace alarde que iba a entrevistar a Verónika a las 7 de la noche”, dijo.

Agregó que “no es por ‘jamonearnos’ acá, pero gracias a la labor de perseverancia... la constancia ha hecho que este medio se consolide en el ámbito regional”. El comunicador explicó que cuesta permanecer en una línea distinta y frontal contra lo que hoy ocurre en el país.

“Le hemos dicho a la jefa de prensa de la señora Mendoza, cuando se comunicó con este medio, que una entrevista política tiene un costo porque los medios no viven del aire... no quiso asumir el costo. Ha dicho ella que no tiene dinero para una campaña electoral, es increíble”, precisó.

