¡Su creatividad sigue intacta! Una mujer loretana de 76 años creó el cuento navideño “Dora y el jaguar”, mismo que fue seleccionado por EsSalud para ser editado y distribuido digitalmente en todos los Centro de Atención del Adulto Mayor (CAM) a nivel nacional.

Se trata de Mercedes Chía, natural de Iquitos y usuaria del (CAM) de EsSalud, quien elaboró el texto que cuenta la historia de “Dora”, una tortuga misionera que evangelizaba a los animales del bosque y los instaba a cuidar la naturaleza.

Y al jaguar, un felino amargado que renegaba de su vida y de los seres humanos que habían destruido el bosque. Desde EsSalud se indicó que esta hermosa narración rescata la belleza de la selva peruana y el amor al prójimo.

Además, el cuento esconde mensajes de unión familiar, reflexión e importancia del cuidado y preservación del medio ambiente. “Dora y el jaguar” es uno de los 19 cuentos de navidad seleccionados entre los 120 escritos que se presentaron al concurso “Un Cuento de Amor por Navidad” promovido por EsSalud.

INSPIRACIÓN

Dicho evento se realiza a través de los Centro de Atención del Adulto Mayor (CAM), a fin que los ancianos muestren sus cualidades y habilidades. Según Mercedes Chía, el cuento está inspirado en unas religiosas mexicanas que albergó en su casa.

La amistad que nació de esa visita fue plasmada en dos juguetes que tiene uno de sus nietos: una tortuga y un jaguar, personajes principales del cuento estructurado en cuatro episodios.

“Las tortugas son los animales más sabios de la naturaleza por su longevidad. Antes de escribir investigué un poco sobre los animales que forman parte de mi cuento. Esta obra está dedicada a mi familia que siempre me apoya, a mi esposo que ya no se encuentra junto a mí, pero que en vida siempre me impulsó para hacerlo realidad”, indicó la longeva escritora.

Mercedes Chía tiene 4 hijos y 2 nietos. Fue docente y trabajó en la Fuerza Aérea del Perú (FAP) por 23 años hasta que se jubiló.

Perdió a su esposo hace unos años, pero sus aspiraciones personales continúan intactas y ahora es una asidua participante del CAM Iquitos.

FASE DE REVISIÓN

La responsable del CAM Iquitos, Clara Morey Rengifo, indicó que otras dos usuarias identificadas como Melita Vela Torrejón y Nora Sánchez, también presentaron sus cuentos navideños.

En esa línea, precisó que el cuento “Dora y el jaguar” ocupó el octavo puesto de 19 escritos seleccionados para ser editados y socializados digitalmente en todo los CAM del país.

Señaló que actualmente los escritos elegidos se encuentran en fase de revisión y tras la conformidad de sus autores, serán plasmados en formato digital para ser presentados al público en general.

