Tras ser dopado por dos de sus alumnos de secundaria del colegio Amalia del Águila Velásquez, en Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, región Loreto, el profesor César Gálvez (55), quien padece diabetes y se salvó de morir, dio detalles sobre cómo ocurrieron los hechos.

“Los muchachos me invitaron la gaseosa. Tomé dos sorbos, la gaseosa tenía un sabor nada agradable. La gaseosa con la droga me la dieron a las 2:40 p.m. Después de 40 minutos empecé a sentir los efectos, mi cerebro ya no controlaba mi cuerpo. No sabía lo que hacía, no podía caminar. No tenía ganas de hacer nada. Perdí el conocimiento. Me llevaron a la posta para brindarme los primeros auxilios, luego me pasaron al hospital de EsSalud”, contó el docente a Latina.

Consultado respecto a las razones que habrían tenido sus estudiantes de primer año de secundaria para doparlo, el profesor de carpintería indicó que no se lleva mal con ellos, por lo que desconoce los motivos.

“Yo pienso que no tienen nada contra mí, yo no tengo nada contra ellos. Puede ser una palomillada, pero que puede haber costado la vida de un trabajador del colegio. No conozco la razón por la que hayan adoptado esa forma de actuar. Uno de los alumnos se dedica al estudio y otro no hace nada en carpintería. Yo no conozco la razón”, sostuvo.

Por otro lado, precisó que pese a la mala broma que le hicieron y que atentó contra su salud, no tenía intenciones de denunciar el caso, pero tuvo que hacerlo debido a que la UGEL está realizando un informe.

“Ahora me van a hacer un examen toxicológico para saber qué droga me colocan los estudiantes . No sabemos quién ha puesto la droga en la gaseosa. Me imagino que la Policía hará su trabajo. Solo una madre de familia se acercó a pedir disculpas”, señaló.