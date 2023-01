Alan Portocarrero Tuesta (20) cursa el octavo ciclo de la carrera de Educación Secundaria con especialización en Idiomas Extranjeros y sabe perfectamente lo que es hacer sacrificios para poder estudiar, por ello decidió iniciar un proyecto para compartir sus aprendizajes con escolares de pocos recursos económicos en su natal Iquitos, en la región Loreto, a quienes enseña gratuitamente inglés.

El joven estudiante domina seis idiomas: inglés, español, esperanto, alemán, francés, quechua, y la lengua kukama kukamiria. Los aprendió de manera autodidacta, motivado por el interés de descubrir la diversidad del mundo, entender el significado de la música de otros países y adquirir nuevos conocimientos.

El talento, ganador de Beca Permanencia del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), ha fundado “Teachers for all”, una iniciativa en la que reúne a compañeros de su carrera, de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), para enseñar a más de 100 niños del colegio público Francisco Secada de Vignetta, de la provincia de Maynas. El joven tiene la meta de que su proyecto se expanda hacia otras instituciones educativas.

“En la región hace falta más docentes de idiomas extranjeros, por eso decidí que mis compañeros y yo podríamos sumar esfuerzos para enseñar a los niños, porque el inglés les ayudará a ser más competentes en su futuro profesional. No cobramos nada al colegio, solo recibimos aportes voluntarios de los padres, si así lo desean”, cuenta Alan, quien explica que a los niños se les enseñará de acuerdo con el currículo nacional.

El talento está muy involucrado en más proyectos que engloban la educación y los idiomas. Por ejemplo, es el director del Círculo de Estudios Studienkreis, avalado por la Red de Diplomacia Ciudadana Jungesnetzwerk, una plataforma que busca promover la colaboración entre países de Latinoamérica y Alemania. Entre las acciones que realiza está la enseñanza del idioma alemán y la gestión de oportunidades de crecimiento profesional a jóvenes loretanos.

¿CUÁL ES MAYOR META?

Alan tiene una meta mayor: la enseñanza del inglés a las personas con discapacidad visual. Para ello, el talento asegura que usará el asistente virtual de Google y más herramientas que viene probando. “La idea nació a través del programa AccesU de la Embajada de Estados Unidos, en la que fui becario y tuve una capacitación para enseñar idiomas a personas con discapacidad visual. Desde ese momento, supe que quería realizar un proyecto en esta población vulnerable, que tiene muchas brechas educativas”, explica el joven loretano, quien realiza este proyecto como parte de su tesis de licenciatura.

Alan también destaca por ser una persona autodidacta y asegura que uno mismo es capaz de aprender algo que le apasiona, como él lo ha hecho con los idiomas. “Empiezo con Duolingo (una página web de enseñanza gratuita de idiomas), después me descargo libros, materiales de estudios y de actividades, a través de internet, y miro muchos videos en YouTube de los temas que se me hacen difíciles de entender, la mayoría en temas de gramática. También sigo a personas políglotas que recomiendan nuevas formas de aprendizaje. Y cuando ya me siento capaz de seguir un curso de un nivel intermedio, me inscribo en los talleres gratuitos”, cuenta el talento.

La pasión por los idiomas le llegó desde muy niño, cuando tuvo la curiosidad de descubrir el mundo que le rodea, porque “aprender idiomas no es solo adquirir nuevos conocimientos, sino aprender la diversidad del mundo, expandir mi perspectiva y respetar las diferencias culturales”, detalla.

El joven talento recuerda una frase que le dijo su profesora de inglés antes de egresar del colegio: “Detrás de cada persona exitosa hay muchos errores, fracasos e intentos”. Eso es lo que le motiva todos los días a superar sus obstáculos y a seguir soñando en grande.

