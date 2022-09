La banda británica Coldplay llegará al Perú, en el marco de su gira internacional ‘Music of the Spheres World Tour’. Liderados por Christ Martin, tocarán el martes 13 y miércoles 14 de setiembre en el Estadio Nacional de Lima.

Considerados herederos musicales de otro grupo inglés como Radiohead, hace unas horas anunciaron que aumentarán el aforo de sus presentaciones para que más fans los puedan ver. Es que los boletos de ingreso se agotaron a los pocos minutos de haberse abierto a la venta, lo que causó desazón y protestas entre los usuarios. Coldplay también tiene previsto presentarse en Chile y Colombia.

Se espera que los músicos británicos interpreten sus clásicos temas, entre ellos ‘Yellow’, ‘The Scientist’, ‘Fix you’, ‘Paradise’ o ‘Viva la vida’. Aquí cinco de sus más emblemáticas canciones:

YELLOW

La canción pertenece a su segundo disco, Parachutes. En una entrevista con el famoso locutor de radio Howard Stern, en 2011, Chris Martin, dijo: “Básicamente me tardé 10 minutos en hacerla. Estábamos grabando en Gales (Reino Unido) y mi micrófono no estaba funcionando bien. Yo estaba esperando a grabar otra cosa en ese momento; así que comencé a imitar a Neil Young solo para hacer reír a los demás… dije ‘look at the staaars’ (con voz de Young), y a partir de ahí nació todo lo demás. Nunca se lo conté a nadie”, dijo al aire.

Y agregó: “No sé qué significa realmente, surgió la palabra ‘Yellow’ y pensé que nadie sabría qué significaba. Esta canción tiene más sentimiento que significado”.

THE SCIENTIST

Este tema integra el álbum ‘A Rush of Blood to the Head’ y es uno de las que más piden sus fans. Los críticos lo aman por las letras tan poéticas que tiene.

Martin confesó a la revista ‘The Rolling Stones’ que se inspiró en un tema del exBeatle George Harrison. Se trata de ‘Isn’t it a Pity’. Dijo que una noche encontró un piano desafinado y quiso practicar dicho tema, pero entre notas pudo llegar a la composición final de ‘The Scientist’. Consciente de su obra, pidió de inmediato que lo grabaran para llevar la muestra a un estudio y comenzar a componer el resto del álbum.

FIX YOU

El tema fue lanzado en 2005 dentro del album X&Y y es uno de los más emotivos de la banda. A decir de los críticos, es un auténtico himno de esperanza. El líder del grupo se inspiró en su esposa Gwyneth Paltrow. La historia es así: En el año 2002, el padre de la actriz estaba muy enfermo de cáncer y falleció semanas después. En ese momento, Christ y Gwyneth se hallaban de vacaciones en Roma, festejando los 30 años de ella. Al ver el gran sufrimiento que tenía Paltrow, Martin decidió componer la canción como una forma de consolarla. “Mi suegro, Bruce Paltrow, compró un gran teclado justo antes de morir. Nadie lo había enchufado nunca. Lo enchufé y había un sonido increíble que nunca había escuchado antes. La canción y otras del álbum surgieron de este único sonido”, dijo Martin.

PARADISE

Paradise trata sobre una chica y sobre cómo está perdida en el mundo y escapa a través de la fantasía. Esta canción aparece como secuela del tema anterior, Every Teardrop Is a Waterfall, cuyo título se incluye incluso en la letra de ‘Paradise’. Es el segundo sencillo de su quinto álbum de estudio, Mylo Xyloto.

VIVA LA VIDA

Se dice que Coldplay se inspiró en Frida Kahlo y en el pintor Ferdinand-Victor-Eugène Delacroix para hacer Viva la vida. No fue una elección gratuita. Ambos artistas, a los que separan más de un siglo y 9 mil kilómetros, conjugaban la lucha por la libertad o la pasión por la vida. El nombre de la canción Viva la Vida fue tomado de una pintura de la artista mejicana Frida Kahlo. La letra habla del rey Luis XVI de Francia y relata en primera persona lo que le sucedió al monarca antes y durante la Revolución Francesa (1789).

PROTESTAS

Ayer a las 10 de la mañana empezó la venta de entradas adicionales para los conciertos de Coldplay, pero a los pocos minutos ya no había. La más cara costaba 764 soles en occidente central del coloso de la calle José Diaz. En la tribuna norte, el ticket se ofertaba a 172 soles. En Twitter, los usuarios lamentaron que se acaben los boletos y denunciaron que una mafia de revendedores los dejó sin ver a su banda favorita.

“Ni menos de 5 minutos y ya hay gente revendiendo su cola para el nuevo lote de Coldplay en Perú, la ptmr”, decía la usuaria Leslie_V92.

Otro dijo: “Muchos revendedores dejaron a varios sin entradas en la venta general, igual que en el concierto de Harry. Por su ambición toma karma, gracias”.

A los segundos, los revendedores ofrecían las entradas por redes sociales. “Vendo entrada Coldplay día 13/09 Lima Peru. Motivo: viaje trabajo. Precio: de venta grl teleticket . No es falso porque estarán al costado de mis amigos que aman Coldplay y son bien chéveres”, decía uno.

Por ello, la usuaria de Twitter, LarcoFrancesca escribió: “Lo peor de todo es que solo me escriben para ofrecerme entradas , porque resulta que ahora todos se van de viaje o están mal de salud”.

Coldplay toca pop rock y rock alternativo y se creo en Londres en 1996.Lo integran Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion. El primero, como todo británico, es fan del fútbol. El equipo de sus amores es el Exeter City de la quinta división inglesa.

VIDEO RECOMENDADO

Olenka Zimmermann vuelve a insultar a Magaly y le dice ‘mostra’