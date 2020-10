En la orilla del río Madre de Dios, ahora conocido como Cerro Colorado, en la provincia de Tambopata fue descubierto un mastodonte, perteneciente a los proboscídeos (mamífero placentario) de la familia Gomphotheriidae, con mandíbulas cortas, que conservan fosilizados dientes incisivos y molares, de aproximadamente 9.5 millones de años.

Así lo informó el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) que actualmente tiene a este ejemplar como parte de su colección paleontológica. La entidad señala que con esto se demuestra que los mastodontes habitaron América del Sur y fueron hallados entre estratos en la edad Mioceno Tardío.

El Ingemmet indicó que los fósiles colectados fueron el resultado de los trabajos de campo, desarrollados mediante el convenio realizado con el museo de historia natural de Los Ángeles – Estados Unidos.

Tras ello, los estudios fueron plasmados en el boletín “The Late Miocene Gomphothere Amahuacatherium peruvium (Proboscidea: Gomphotheriidae) from Amazonian Peru: Implications for the great american faunal interchange”.

Según el Instituto Geológico estos fósiles corresponden a la especie Amahuacatherium peruvium, y los estratos en que fueron encontrados corresponden al Grupo Contamana, que está compuesto por una secuencia de arcillitas, areniscas de grano fino y margas conteniendo nódulos de caliza.

Añade que la especie Amahuacatherium peruvium vivió en la llanura amazónica, como el más antiguo descendiente de los proboscídeos norteamericanos en América del Sur, que emigró debido al gran intercambio biótico americano que culminó hace 2.7 a 2.5 millones de años, tras el surgimiento del istmo de Panamá entre las mitades boreal y austral del actual continente.

