El impactante momento en el que sujeto mata a perrito tras estrellarlo contra la vereda frente a niño

¡Terrible! Un impactante caso de maltrato animal se registró esta semana en Huancayo , Junín, cuando un descontrolado sujeto mató a un perrito frente a la mirada horrorizada de su dueño, un menor de unos 10 años.



Las cámaras de seguridad de un local comercial ubicado en la cuadra 4 del jirón Prolongación Huánuco captaron el preciso instante en el que un hombre, identificado como Wilson P. A. de 21 años, mata al can tras estrellarlo contra la vereda.



Las imágenes muestran cómo el perro del niño muerde al del atacante y no lo suelta. Es en ese momento que el sujeto coge al can de las patas traseras, lo levanta y lo estrella con fuerza contra el pavimento, generando su muerte.

Testigos del terrible hecho le reclamaron al sujeto por el ataque y llamaron a la Policía. Efectivos llegaron hasta la zona y lo trasladaron hasta la comisaría de Huancayo. En su defensa, dijo que intentó separar a los animales que peleaban.

“Su dueño es un niño que ha quedado traumado. Queremos justicia”, dijo una de las personas que fue testigo del acto.

Recuerda siempre sacar a tu mascota con correa para evitar pérdidas, escapes, ataques, robos u otros incidentes que signifiquen peligro para la integridad de tu perro, la tuya propia y la de los demás. En muchas municipalidades, existen ordenanzas que sancionan este tipo de faltas.



Además, ten en cuenta que la Ley de Protección y Bienestar Animal (Ley N° 30407), vigente desde enero del 2016, sanciona la crueldad con pena privativa de la libertad. Si la persona causa la muerte del animal, se le deberá imponer hasta 5 años de cárcel.