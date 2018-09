Manuel Liendo Rázuri , el sujeto que amenazó con un arma de fuego a un conductor que le reclamó por cometer una infracción de tránsito en San Isidro, el pasado viernes, aseguró que no tiene problemas psicológicos y que hace unos días se sometió a una prueba psicológica.



El anciano Manuel Liendo Razuri manifestó ello debido a la notificación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que se someta a una nueva evaluación médica y psicológica, con el fin de constatar si está apto o no para conducir.



En caso de negarse, las autoridades le suspenderán la licencia a Manuel Liendo Rázuri.

“La semana antepasada que me operaron (de los ojos) me hicieron un perfil psicológico y tengo 120 en la curva (campana) de Gauss”, manifestó Manuel Liendo Rázuri a su salida de los estudios de Latina.

Ante la decisión de la Sucamec de cancelar su licencia para portar arma de fuego, Manuel Liendo Rázuri afirmó que presentará un recurso de reconsideración porque asegura que dicha entidad "se precipitó" al emitir tal resolución.

Manuel Liendo Rázuri aseguró que cualquier otra persona que estaría pasando por su situación “ya se habría pegado un balazo”, pues afirmó que “una red social mata”.

“Una persona que no tiene el carácter que tengo se mete un tiro, se mete un balazo de depresión”, manifestó Manuel Liendo Rázuri.

El anciano hizo una mea culpa ante la sociedad por su violenta reacción. “No es nada agradable sacar una pistola pero tuve mis razones, yo no he reaccionado de loco, me buscaron”, expresó el sujeto, quien reiteró que sufrió una agresión de parte de la persona que lo grabó.