Sujeto que amenazó con arma a conductor rompe su silencio: “No he cometido ningún delito” | VIDEO

Manuel Liendo Rázuri , el conductor que amenazó con un arma a un conductor, rompió su silencio y aseguró que no ha cometido “ningún ilícito” tras su lamentable accionar en plena avenida Javier Prado, en San Isidro.

Como se recuerda, un chofer le reclamó a Liendo Rázuri por cometer una infracción de tránsito en la avenida Javier Prado, el pasado viernes 21 de setiembre. En ese momento, el ciudadano sacó su pistola y lo amedrentó.

En conversación con Panorama, Manuel Liendo Rázuri restó importancia a la investigación que le abrió el Ministerio Público y dijo que espera conocer cuál delito por el que se le podría acusar. “Yo no he herido a absolutamente a nadie, no he disparado a nadie, no he chocado con nadie”, manifestó.

Asimismo, remarcó que no cometió ninguna agresión y que "solo trató de asustar a la persona que le reclamó". “Reconozco que he reaccionado mal ante una increpación que tiene hacia mí una persona que ni siquiera es autoridad. Cuando saqué la pistola, ahí se asustó”, afirmó.

“No la he rastrillado, empezando que el arma no tiene cacerina, yo la tengo allí para atarantar, y nunca la he utilizado porque, por último, voy y le meto un cachazo. Tengo licencia hace 20 años, podría tenerla cargada y no hay ningún problema. Yo he estado adentro de mi carro, yo no he parado con la pistola ni apuntarle ni a dispararle”, agregó.

También cuestionó que Sucamec le retire la licencia para portar armas de fuego, pues afirmó que no existe causal. Respecto a las quejas de los vecinos del edificio donde vive por sus “conductas violentas”, respondió que el inmueble solo lo usa como oficina o “departamento de soltero” y que en el lugar solo residen inquilinos.