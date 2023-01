Las protestas en diferentes partes del país contra el gobierno de Dina Boluarte continúan y esta vez cientos de manifestantes con banderolas y pancartas en mano tomaron distintas calles de Miraflores la madrugada de este viernes, causando desmanes a su paso.

A su paso por la avenida Arequipa, llegaron al local de Panamericana Televisión donde intentaron realizar pintas; sin embargo, la turba fue detenida por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) quienes impidieron que logren su cometido.

Cuando se desplazaban por la conocida Bajada Balta, se chocaron con un camión al que le poncharon las llantas para luego dirigirse a la avenida Larco, donde dejaron mensajes como “Estado genocida” o “Dina asesina” en paraderos, viviendas, y hasta en las pistas.

En su recorrido, una alterada vecina del distrito arremetió contra los protestantes, y no dudó lanzarles duros calificativos. “Todos ustedes son caviares, socialistas de mie***”, les dijo; sin embargo, los manifestantes prefirieron no reaccionar contra la mujer -que no ha sido identificada- y dejar que siga su camino.

AEROPUERTO DE CUSCO SUSPENDE OPERACIONES POR PROTESTAS

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que el Aeropuerto Velasco Astete, ubicado en la ciudad de Cusco, ha suspendido temporalmente sus operaciones, en medio de la crisis política que se vive en el país.

“El MTC informa que, como medida de prevención, Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco, suspenderá temporalmente sus operaciones”, indicaron inicialmente a través de un comunicado que compartieron en sus redes sociales.

Así mismo la entidad gubernamental, precisó en el anuncio lo que buscan con esta medida. “Esta acción se realiza en salvaguarda de la integridad de las personas y la seguridad de las operaciones aeronáuticas”, se puede leer al final del texto del aviso.

