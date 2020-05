Martín Vizcarra anunció esta tarde que desde el mes de junio se pondrán en funcionamiento los comedores populares, los cuales fueron suspendidos debido a las medidas de aislamiento social establecidas en marco del estado de emergencia por el avance del coronavirus (COVID-19). El mandatario indicó que las personas que trabajan en estos establecimientos deberán cumplir una reglamentación que el Midis infomará en su momento.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario explicó que este servicio se dará mediante la modalidad de recojo de comida, a fin de evitar que las personas no se aglomeren en estos centros y así evitar contagios por esta enfermedad.

“Teníamos el gran dilema de cómo evitar el contagio y lograr que llegue la alimentación para los 700 mil usuarios que tiene el servicio de comedores populares. Por eso, desde el mes de junio, reactivaremos los comedores populares en todo el Perú. Pero tendrá características diferentes porque no podemos tener concentraciones de gente, no puede haber mesas llenas de gente, quien quiera hacer uso del comedor no hará uso del mismo sitio para comer, sino que lo llevará a su vivienda”, aseveró.

Vizcarra Cornejo sostuvo que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) se encargará de proporcionar materiales de higiene y prevención a las cocineras de los comedores a fin de protegerlas de posibles contagios.

Además, el jefe de Estado señaló que hasta este miércoles se han registrado 76.306 personas infectadas con esta enfermedad. Es decir, 4,247 personas más que las registradas ayer.

En la misma línea manifestó que hay un total de 6.979 pacientes hospitalizados y 806 que requieren ventilación mecánica.

Cabe indicar que el Poder Ejecutivo dispuso la extensión del estado de emergencia nacional hasta el domingo 24 de mayo del 2020. Este rige en el país desde el pasado 16 de marzo. La medida implica el aislamiento y la inmovilización obligatorias a fin de prevenir la propagación del COVID-19.

