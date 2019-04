Ministra Flor Pablo sobre enfoque de género: “Queremos personas tolerantes y que no discriminen”

La ministra de Educación, Flor Pablo, se pronunció luego de que la Corte Suprema declarara infundada “en todos sus extremos” la demanda de acción popular interpuesta por el colectivo Padres En Acción (PEA) contra elenfoque de género del Currículo Nacional de Educación Básica del Ministerio de Educación (Minedu).

La titular del sector pidió dejar de lado las confrontaciones respecto al enfoque de género en el Currículo Nacional. Tras el fallo, afirmó que es un proceso que no tendrá marcha atrás, pues la decisión judicial establece que el caso fue cerrado en el ámbito nacional.

Pablo Medina comentó que la decisión de la Corte Suprema para que el enfoque de género se mantenga en el documento sin modificaciones, permitirá que los profesores desempeñen su labor con mayor seguridad y ceñidos al cambio.

“Hoy día el país cuenta con un Currículo Nacional que ya no tiene una observación. El currículo ha sido en todo su contenido, aceptado y eso nos da una seguridad a los maestros y maestras para seguir trabajando y al Ministerio de Educación (Minedu). No queremos polarizar, no queremos generar una situación de tensión porque lo que importa, así como la salud, nutrición y los buenos hábitos, es que los estudiantes aprendan”, aseveró.

No obstante, recordó que lo más importante es que el enfoque de género en el Currículo Nacional no solo permitirá formar a los alumnos en la parte cognitiva, sino que también aportará a que desarrollen sus valores y su aspecto socioemocional.

“¿Qué cosa queremos como escuela, familia y comunidad? [Queremos] formar personas respetuosas a la diversidad, tolerantes y que no discriminen, y todo esto se hace con esta educación humanista y ciudadana que plantea el nuevo Currículo [Nacional]”, acotó la ministra Flor Pablo.

Ante el anuncio del colectivo de Padres En Acción (PEA) contra el enfoque de género del Currículo Nacional, que buscará algún camino legal para continuar con su demanda, dijo: “Estamos aquí para conversar y sumarnos en lo que sí estamos de acuerdo. Hemos pasado mucho tiempo viendo qué nos divide, es tiempo de ver qué nos une y eso es ver qué es bueno para nuestros hijos y alumnos”.

Flor Pablo brindó estas declaraciones esta mañana tras asistir al colegio César Vallejo, en La Victoria, donde compartió un desayuno con los alumnos en el marco de la “Semana de lucha contra la Anemia 2019”. La acompañaron la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, y el alcalde de La Victoria, George Forsyth.