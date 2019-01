21 policías fueron asesinados durante 2018, reveló el Ministerio del Interior

El ministro del Interior, Carlos Morán , reveló que 21 policías fueron asesinados a manos de delincuentes durante el 2018. En esa línea pidió al Congreso de la República modificar la ley para ejercer una mejor defensa a los agentes que se enfrentan a delincuentes y no se repitan casos como el de suboficial PNP Elvis Joel Miranda Rojas.

Respecto a la cifra mencionada, el titular del Mininter explicó que 19 miembros de la institución fallecieron por armas de fuego y otros dos agentes por arma blanca.

“Les voy a contar una situación real, el año pasado han sido muertos 21 policías. Diecinueve por arma de fuego y dos por arma blanca”, dijo Morán Soto, quien visitó al suboficial PNP Acnner Luzón Jiménez, que resultó gravemente herido por un delincuente en Piura.

Recordó que los atacantes del policía Luzón Jiménez son menores de edad y por eso están libres. Ante esta situación, demandó la importancia de que el Parlamento y el Poder Judicial reflexionen y evalúen si el Código Procesal Penal promulgado está cumpliendo su fin.

"Qué mensaje estamos dando a la sociedad. Un policía encarcelado, uno que está luchando por su vida y atacantes libres. Es un momento de reflexión para el Congreso de la República que tenemos que modificar las leyes porque no esto no puede continuar así. No puede desampararse a la Policía. Es un momento para reflexionar si el Código Procesal Penal está cumpliendo su finalidad”, acotó.