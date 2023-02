Óscar Becerra dialogó con la prensa sobre lo que será el inicio de clases del presente año. Según el ministro de Educación, las clases están programadas para el 13 de marzo, tanto para colegios públicos como privados. Asimismo, se refirió al caso específico de Puno y señaló que espera que también puedan dar inicio en la fecha pactada.

Como se recuerda, el pasado 5 de febrero, se decretó nuevamente el estado de emergencia y se dispuso el control del orden interno de dicha región a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) con apoyo de la Policía Nacional del Perú.

“Las clases en Puno siguen planificadas para el 13 de marzo. Estamos trabajando pensando en que el 13 de marzo van a haber clases”, expresó.

De la misma manera, Becerra explicó su punto de vista respecto a los acontecimientos sociales que se vienen dando en todo el país, y sobre todo en Puno. Según explicó, él confía en que todo se tranquilice y que los manifestantes cesarán con la interrupción de las vías.

“Yo tengo confianza en que la gente va a entrar en razón. No es la mayoría, no es la población, son unos cuantos revoltosos (...) Veinte mil personas es menos de 1 por mil de los peruanos, y ni siquiera sabemos si esos 20 mil quieren lo que sus supuestos voceros dicen que quieren. Si le preguntamos a una persona al azar ‘por qué quiere que se vaya Dina Boluarte’, no tiene idea. ‘Qué quisieras cambiar en la Constitución’, no saben porque no la han leído. Hay consignas que repiten como loros. No son el pueblo”, indicó.

Puno: ministro de Educación anuncia suspensión de examen de admisión COAR

Becerra explicó que el examen se desarrolla con total normalidad en las otras regiones del Perú, y que a pesar de las dificultades, la prueba se ha dado de forma satisfactoria.

“Solamente en Puno se ha suspendido el examen para evitar riesgos a la integridad física de los 1226 postulantes inscritos; hubo una demora en abrir un local en Andahuaylas (Abancay), pero se superó y todo es normal a escala nacional”, detalló.

Asimismo, el titular del Minedu señaló que la prueba en dicha región se reprogramará en un plazo de 15 días, ya que un examen de gran magnitud no se desarrolla de un día para otro.

