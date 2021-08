La presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli, admitió que sí conoce a Manuel Altamirano Ramírez, implicado en la venta sobrevalorada de seis tomógrafos y 779 mil lentes de seguridad contra salpicaduras durante su gestión, caso conocido como ‘El Club de las Farmacéuticas’.

“Conozco al señor Altamirano, no lo puedo negar, sin embargo, es un tema que se tiene que investigar, tenemos que llegar al final de los hechos”, expresó en una entrevista dada al programa Panorama.

Aseguró que conoce a Altamirano debido a que es dueño de una central de medios que ha brindado servicios a EsSaud en campañas educativas y preventivas.

“El señor Altamirano, y ustedes -los medios de comunicación- lo conocen mejor que nadie, es un periodista y es dueño de una central de medios donde, de alguna manera, hemos trabajado con varios medios de comunicación campañas educativas, campañas preventivas”, manifestó Molinelli.

“La central de medios tiene contratos con una serie de entidades del Estado, cómo yo voy a sospechar que una persona que es periodista, conversa con periodistas va a hacer un uso indebido”, agregó.

Por ello, dijo que “desconocía totalmente” que Altamirano había pasado de periodista a proveedor de EsSalud y participante en licitaciones, y que las menciones que hacen de su nombre él y los demás involucrados en unos audios tendrán que explicarlos ellos. “Ese es un tema que se le tendrán que preguntar a ellos y exijo el deslinde respecto al uso de mi nombre, nunca he permitido que usen mi nombre”, afirmó.

Además, consideró que el caso ‘El Club de las Farmacéuticas’ está siendo usado como “una cortina de humo”, aunque no especificó el tema que se intentaría tapar ni a su autor.

“Yo no voy a permitir que años de carrera impecable, donde justamente he sido una profesional intachable se use esto para una cortina de humo. Hay alguna pretensión de hacer una cortina de humo, una cacería de brujas”, manifestó.

Además, Molinelli aseguró que se detuvo la compra sobrevalorada de los tomógrafos por orden suya y que eso consta en los documentos sobre las adquisiciones.

“A mí me llega la información de la sobrevaloración de esos tomógrafos y pido que se anulen esas compras, y eso es lo que vamos a demostrar a través de los expedientes de contratación y también se le llamó la atención al gerente por no haber puesto toda esa información sobre la mesa”, finalizó.