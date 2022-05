El abogado de la familia de la menor de tres años secuestrada y ultrajada en el distrito de José Leonardo Ortiz (Lambayeque), Juan Carlos Díaz Calderón, informó que exigirán una investigación para que se determine a los responsables de la muerte de Juan Antonio Enríquez García, conocido como el ‘Monstruo de Chiclayo’.

Este martes el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) señaló que Enríquez García fue hallado sin vida en su celda al interior del penal de Challapalca, en Puno, donde cumplía prisión preventiva. Él estaba sujetado por el cuello con una tela de color blanca.

“ Es un hecho lamentable para los que esperábamos justicia, en este caso para que este maldito delincuente termine sus días en una cárcel . Lamentablemente, será un proceso de investigación donde se determinará los responsables que han permitido que esto suceda. Nosotros desde un inicio nos opusimos al traslado, él debería haberse quedado en ese penal donde sí cumplía con todas las garantías para su vida, para que él pueda afrontar como corresponde el proceso que se le venía siguiendo”, señaló el abogado en diálogo a Exitosa.

Abogado de familia de menor ultrajada exige investigación

En esa línea, anunció que exigirá una exhaustiva investigación del caso. “Ahora nos encontramos ante este hecho. Como te repito, vamos a exigir que se haga la respectiva investigación y se determine los responsables de este hecho. No puede quedar de esta manera un caso emblemático, no solo para Chiclayo, sino para todo el Perú, que termine de esta manera por un descuido de la administración pública”.

“Exhortamos al Ministerio del Interior, de Justicia, que inmediatamente tomen las acciones correspondientes para determinarse quiénes son responsables que hayan permitido que suceda este hecho”, añadió.

Padres de la menor no esperaban este desenlace

Respecto a los padres de la menor de tres años, el abogado Calderón dijo que recién iba a informarles de lo sucedido. “Me quiero poner en el lugar de los padres. Ellos esperaban obtener justicia dentro de un proceso, no esperaban que este delincuente -solo- por propias manos se quite la vida. En ellos va a quedar un recuerdo triste de todo lo que pasó y que de repente por deficiencia de las autoridades administrativas haya tenido este desenlace tan monstruoso”.

“Es un desenlace que nos llena de impotencia, saber que él tomó la justicia por sus propias manos y dejándonos a nosotros -por así decirlo- en el aire, a los papás sobre todo que esperaban un proceso justo donde se le imponga la máxima pena a este maldito delincuente”, sostuvo.

Por otro lado, aseveró que el INPE tiene que dar una razón clara y concreta de lo que ocurrió en la celda del ‘Monstruo de Chiclayo’. “Lo que refieren en el comunicado es que él habría usado una tela blanca, pero no han sido específicos en señalar si le proporcionaron esa tela blanca, si se trata de una sábana, de su ropa, no sabemos”.

Faltaba poco para sentenciar a ‘Monstruo de Chiclayo’

Consultado respecto a cómo iba el proceso contra Juan Antonio Enríquez, el abogado Calderón refirió que faltaban solo dos pasos para sentenciarlo.

“El proceso se encontraba para control de acusación, luego de eso correspondía el juicio, prácticamente faltaba dos pasos para que este sujeto logre la pena que le correspondía. Luego de este suceso la investigación concluye y hay que buscar un resarcimiento económico para de alguna manera garantizar la recuperación de su salud física y mental de la menor. Vamos solamente a ver el resarcimiento económico”, finalizó.

