Médicos del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), líder en pediatría y de referencia nacional, harán recuperar la audición a pacientes menores de 5 años al sumarse a la cirugía de implante coclear que será cubierto por el Seguro Integral de Salud.

El médico José Araníbar Ruesta, jefe del servicio de Otorrinolaringología, precisó que actualmente hay 10 pacientes en la lista de espera para la colocación de este costoso implante y otros 50 casos se encuentran en estudio para su confirmación.

Explicó que este procedimiento de alta complejidad ayudará a los niños que presentan el diagnóstico de Hipoacusia Neurosensorial Profunda Bilateral a tener la oportunidad de reincorporarse a la sociedad. “Un implante es un implemento costoso. Por ahora lo está asumiendo la institución con el presupuesto que tiene para poder adquirirlo y luego por medio del Seguro Integral de Salud (SIS). Es una inversión muy importante que va a servir para que un niño sordo sea reinsertado a la sociedad y podamos definitivamente rescatarlo”, dijo.

21 MIL DÓLARES

En el sector privado, solo el implante del equipo oscila entre los 5 mil a 17 mil dólares y con las terapias que debe recibir el paciente durante dos años, alcanza a los US$21 mil, precisó el médico.

Este aparatito es insertado en los niños para reemplazar un órgano. Con esto podrán recuperar la audición.

De ahí la importancia del INSN, que puede hacer esta cobertura a personas sin recursos económicos y que necesitan de una operación en ese sentido.

El implante coclear es un dispositivo electrónico que se inserta en el oído interno mediante una cirugía de alta complejidad con el fin de que estimule el nervio auditivo de forma directa, sustituyendo la función de la cóclea.

Los candidatos objetivos a este implante son los menores de cinco años que tienen pérdida auditiva y que los audífonos no les ha servido. “Un paciente que tiene una hipoacusia severa a profunda, que usa audífonos, por más que yo grite no me va a escuchar. A ellos, un implante coclear si les va a ayudar”, sostuvo el Dr. Araníbar.

Son más de 7 mil menores que tienen alguna alteración auditiva que se atienden en esta institución de acuerdo a las estadísticas del servicio de Otorrinolaringología.

La falta de audición es un problema grave. Por ejemplo, el Ministerio de Educación reveló que ha aumentado la deserción escolar de niños con discapacidad auditiva en el país, pues muchos no entienden nada de lo que les enseñan en las escuelas regulares.

Según el último censo nacional (2017), en el Perú hay más de 232 mil personas sordas y aunque no se especifica el porcentaje perteneciente a menores de 5 años, en 2019 se reportó que solo hay 587 estudiantes sordos en el nivel primaria.

