Octubre, mes de los milagros, es el periodo con menos muertes por COVID-19 desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. Según el registro del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud fueron, hasta el momento, 910 las personas que fallecieron durante este mes a consecuencia del coronavirus.

Este descenso empezó a registrarse en el Perú desde abril de este año, mes en el que fallecieron 23.675 personas, el pico más alto de muertes durante toda la pandemia por el coronavirus.

La cifra disminuyó a 17.092 en mayo, a 7.885 en junio, a 3.458 en julio, a 1.739 en agosto y a 1.039 en setiembre pasado, hasta llegar a 910, a dos meses de culminar el 2021.

Provincias y regiones sin fallecidos

Entre el 1 y 28 de octubre 70 provincias de un total de 196 a nivel nacional presentaron cero fallecidos por coronavirus.

Mientras que a nivel de regiones, cuatro de ellas registraron días consecutivos sin muertes: Ucayali (37 días), Tumbes (26), Pasco y Moquegua (9 días en cada caso), según destacó el ingeniero electrónico y exmiembro de Open Covid, Juan Carbajal, en base al registro del Minsa.

El día de octubre con menos fallecidos fue el 20, con siete, mientras que el 29 el Minsa reportó ocho muertes.

A fines de setiembre el director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del Minsa, César Munayco, revelaba que siete de ocho fallecidos por COVID-19 no estaban vacunados contra el coronavirus.

Por ello es una buena noticia que en octubre también se haya alcanzado el mayor número de segundas dosis de vacunas aplicadas contra el COVID-19 a nivel nacional, superando los 3,9 millones. Desde que inició el proceso de inmunización en el Perú, el 9 de febrero de este año, un 55% de la población objetivo ya ha sido vacunada completamente.

Contagios también disminuyen

No solo la cifra de fallecidos ha descendido en octubre, sino también la de contagios.

El pico más alto en lo que va de la pandemia se registró en marzo de este año con 250.169 casos. Desde entonces la cifra ha ido bajando hasta llegar a los 16.095 en octubre.

¿Tercera ola?

El último fin de semana el ministro de Salud, Hernando Cevallos, supervisó la jornada de vacunación contra el COVID-19 en Chorrillos. El Minsa ya dispuso la vacunación de adolescentes a partir de 15 años a nivel nacional. El titular del sector descartó que el Perú se aproxime a una tercera ola del virus.

“No tenemos el riesgo de incremento como para pensar en una tercera ola, pero sí lo suficiente para hacer seguimiento, preocuparnos y no bajar los cuidados. Hay incrementos (de casos) en varios lugares del país pero todavía no son alarmantes. Ya hemos pasado el 55% de la población objetivo vacunada. Todavía hay provincias en las que hay difícil acceso y no terminamos de romperlo, pero hemos avanzado. Hay brechas a cerrar y hay que seguir trabajando”, manifestó.

