El paciente cero con COVID-19 en la región Cajamarca está recuperado. La Dirección Regional de Salud (Diresa) informó que el afectado N° 1 en este departamento del norte del país, quien se contagió de coronavirus durante su viaje a Bogotá, en Colombia, cumplió estrictamente el protocolo de aislamiento domiciliario y fue dado de alta.

Desde su casa en la ciudad de Cajamarca, Alejandro, de 64 años, agradece esta nueva oportunidad que le da la vida. “El doctor encargado del Minsa (Ministerio de Salud) me visitó y me ha dado de alta por mi estado de salud, porque ya estoy sano y sin síntomas. Recibo la noticia con mucha alegría, pues de estar en riesgo de muerte, y pasar a la noticia que ya no tengo el virus, uno vuelve a la vida”.

Asimismo, indicó que su recuperación ha sido trabajo de toda su familia, amigos, al Minsa y al Gobierno Regional de Cajamarca “que han estado ayudándome para salir de este trance”, pues “al recibir la noticia de que uno está contagiado, uno piensa de todo, en la muerte”.

Del mismo modo, el caso N° 1 indicó que cuenta su experiencia a la comunidad, para que esta se tranquilice. “Yo estoy dispuesto a compartir mi experiencia de cómo he sobrellevado esto, porque no hay medicina para este tema, pero lo más importante es la actitud positiva que debemos de tomar. Nosotros no nos podemos deprimir porque esta enfermedad nos tumba”, refirió.

Igualmente, dijo que decidido que aún no va a salir a la calle. “Voy a seguir en mi domicilio... para que no haya ningún riesgo para mí ni para mi familia, ni para mis vecinos. Eso es lo que más he cuidado en mi aislamiento: no contagiar a nadie y lo he logrado. Porque ni mi familia, ni los vecinos, ni ningún poblador de Cajamarca ha sido contagiado por mí, porque han revisado todos los contactos que yo tuve”, señaló.

En la región Cajamarca, de acuerdo con el Minsa, se han registrado seis afectados con el nuevo coronavirus. Alejandro, que es parte de esta lista, venció a la enfermedad.