La falta de una infraestructura adecuada para atender a los pacientes que llegan al centenario hospital ‘Las Mercedes’, en Chiclayo, sobre todo al servicio de emergencia, hace que estos sean atendidos en el piso y muchas veces allí descansan por la falta de camillas.



En un rápido recorrido por los ambientes del hospital Las Mercedes se observa que los familiares utilizan balanzas para colocar los sueros y sondas de sus pacientes, en medio de un gran hacinamiento. El ambiente de emergencia fue diseñado para atender a 30 pacientes, pero a diario su capacidad es superada.

Víctor Echeandía Arelllano, jefe de emergencia y unidades críticas del hospital Las Mercedes, indicó que la falta de presupuesto ha originado que no solo falten camillas sino también instrumentos y medicinas para atender a 60 pacientes por día.



El galeno dijo que la falta de camillas e instrumentos en el hospital Las Mercedes les impide realizar procedimientos médicos ante una emergencia. Además, no tienen dónde lavarse las manos. “Tampoco hay guantes ni desinfectantes. El laboratorio no tiene las pruebas necesarias, la gente tiene que realizar sus exámenes de forma particular”, reveló.

Por ello, demandó más atención de las autoridades del sector Salud y congresistas, a fin que se gestione un proyecto de inversión para la construcción de un nuevo hospital.



“Necesitamos urgente medicamentos e insumos para protegernos de enfermedades contagiosas y graves. Los que nos critican deberían acompañarnos un día en el hospital y verían que a pesar de todo lo que nos falta salvamos muchas vidas”, remarcó.



“Me pregunto, ¿quiénes son los culpables? ¿Los malos gobernadores o los que eligen a estas autoridades solo porque les compran los votos?”, manifestó.