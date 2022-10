Desde la clandestinidad, Pamela Cabanillas, la joven de 18 años acusada de estafar a cientos de fans vendiéndoles entradas falsas para el concierto del cantante puertorriqueño Daddy Yankee, aseguró que los influencers Diego Zureck y Christian Valcárcel no forman parte de la banda que –según la Policía- obtuvo con su ilícito negocio al menos dos millones de soles.

“(¿Conocían ellos que las entradas eran clonadas y falsas?) No, no sabían. No, ellos no sabían que yo clonaba las entradas y cambiaba los ‘QR’”, señaló en una entrevista con el programa Panorama, que se emitió esta noche.

“El cliente me lo depositaba a mí y yo se lo depositaba a ella. El mismo monto se lo mandaba a ella. Llega el concierto, yo me estoy alistando para ir al evento y me escribe Diego (Zureck), me dice: ‘Mira, Pamela me bloqueó. ¿Todo bien?’ Y yo reviso y también me había bloqueado a mí, y al ratito me escriben y me dicen: ‘Christian las entradas no dan’”, relató Valcárcel para el mismo informe.

En los días previos, tras conocerse el mediático caso, Diego Zureck se pronunció a través de sus redes sociales y rechazó de forma tajante las acusaciones que lo sindicaban como estafador, pues había promocionado a varios de sus seguidores las entradas clonadas que vendía Pamela Cabanillas.

“Para los que me creen un estafador... les comento que algunas personas tuvimos que pagar pato por gente de mal vivir y estafadora”, dijo esa vez.

Además, aseguró que estas personas le “aseguraron las entradas al 100 %”, pero que había decidido asumir parte de su responsabilidad y devolver el dinero a las personas afectadas.

“Ya he devuelto el 80 % del dinero a las personas, ya que tengo que poner el pecho por lo que me hicieron a mí. Entre hoy y mañana estoy cerrando el tema depositándole a algunas personas más para cumplir con todos al 100 %”, sostuvo.

Zurek remarcó que mostraría los comprobantes para demostrar que devolvió el dinero a todas los que compraron entradas con él y se vieron afectados.

“Lamento lo sucedido; sin embargo, también deberían informarse bien, ya que a nosotros nos estafaron. Nosotros no somos parte de ninguna red de estafa”, aseveró.

Con las declaraciones de Pamela Cabanillas, se confirmaría que lo dicho por Diego Zureck y Christian Valcárcel era cierto. Cabe señalar que las investigaciones seguirán su curso para determinar de manera oficial si tuvieron o no un grado de responsabilidad.

