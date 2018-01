Pesa a la angustia manifestada por los peruanos frente a la situación política y social del país, el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) acompaña en su viaje al Papa Francisco, quien ha demostrado que existen millones de fieles católicos en el Perú, incluida la primera dama Nancy Lange.

PPK y Nancy Lange han estado en Lima, Puerto Maldonado y Trujillo acompañando al Papa Francisco. En esta última ciudad, el Sumo Pontífice ha estado desde las 9 de la mañana. Llegó hasta Huanchaco y ofreció una misa para más de un millón de personas.

Antes de iniciar la liturgia, el Papa Francisco saludó a Nancy Lange y PPK. El momento ha sido fotografiado y el presidente de la República ha usado la imagen para saludar a su esposa en redes sociales.

“Feliz cumpleaños, mi adorada @nancylange_, hoy tuvimos la bendición de celebrarlo junto al @pontifex_es en la ciudad del norte que tanto queremos”, se lee en la cuenta de Twitter de PPK.

Feliz cumpleaños, mi adorada @nancylange_, hoy tuvimos la bendición de celebrarlo junto al @pontifex_es en la ciudad del norte que tanto queremos. pic.twitter.com/59QtTqbBSq — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) 20 de enero de 2018

El mensaje o saludo de cumpleaños ha sido del agrado de más de 1500 seguidores de PPK, pero también ha recibido diversas críticas. “Ha pasado un año y no hay la reconstrucción tan urgente para el norte. Que bueno que quieres al nortes, no imagino como sería si no nos quisieras…”, fue la respuesta del usuario @nightbeach24.



“PPK preocúpate por las zonas devastadas por las inundaciones del 2017, el problema continua y hay miles de personas que siguen sufriendo porque no tienen ni agua ni dónde vivir. Ponte los pantalones y preocúpate pues, para eso eres Presidente de la República”, escribió @guilless20.

