Sin llegar a ningún acuerdo culminó la mesa de diálogo la tarde de hoy entre los trabajadores agroindustriales y las empresas del sector, en Ica. Tampoco se acordó una tregua humanitaria para reabrir de manera parcial la carretera Panamericana Sur, donde cientos de vehículos de transporte de carga y pasajeros permanecen varados desde el lunes último.

Los trabajadores del agro abandonaron indignados la reunión que se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, cuestionando a la Comisión Ejecutiva y a los empresarios de la Cámara de Comercio, quienes indicaron que no podían tomar la decisión de incrementar la remuneración diaria de S/ 39,16 a S/ 70, debido a que no representaban a la totalidad del gremio empresarial.

“Mientras no haya una remuneración justa, no vamos a levantar la huelga. Vamos a seguir en pie de lucha hasta lograr el objetivo, porque por años hemos sido explotados, abusados y mal pagados, ya no lo vamos a permitir”, señaló el representante de los trabajadores del agro durante la mesa de diálogo.

MERCADOS DESABASTECIDOS

De otro lado, diversas tiendas de los distritos como Los Aquijes, Pueblo Nuevo, Tate, Pachacutec, Santiago y Ocucaje son afectados por el paro, debido a que ya no cuentan con los productos de primera necesidad como papa, tomate, pollo, leche, entre otros.

Los pobladores iqueños piden a los manifestantes que permitan el pase de los camiones con mercadería por la carretera para abastecer los mercados de Ica.

VIDEO RECOMENDADO

Trabajadores agrícolas bloquean la Panamericana Norte en La Libertad 03/12/2020