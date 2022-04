Dos voceros de gremios de transporte de carga pesada se pronunciaron este viernes sobre el paro indefinido que acata este sector desde el último lunes 28 de marzo, y que por quinto día consecutivo mantiene bloqueados varios tramos de la Panamericana Sur en Arequipa y la Carretera Central, en Junín, entre otras vías.

En primer lugar Javier Corrales, presidente de la Asociación de Transportistas del Perú (Asotrape), admitió que interrumpir el tránsito en carreteras es un delito, razón por la cual, según dijo, el gremio que lidera no había acordado tomar dicha medida.

“Lo que nosotros hemos transmitido es que no se bloqueen las carreteras. Nosotros no hemos bloqueado”, indicó en RPP, a la vez que enfatizó que tienen derecho a la protesta pacífica. No obstante, reconoció que sí se pueden registrar hechos de violencia que pongan en riesgo a los pasajeros.

“Como dirigente puedo estar en un determinado sector, pero cuando se llegan a estas manifestaciones pueden haber personas que se aprovechan de esta situación para delinquir”, afirmó.

Consultado sobre las posibilidades de solución para deponer la medida de fuerza, Corrales dijo que en los acuerdos firmados por otro sector de transportistas con el Ejecutivo no hay temas que los beneficie.

“Por ejemplo se habla de la amnistía de papeletas leves, cuando hay infracciones que no tienen criterio en nuestro país, ponen unos montos exorbitantes y en esta situación estamos totalmente afectados”, señaló.

Sobre el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados de Petróleo (FEPC), dijo que se incluye la gasolina de 84 octanos y no el petróleo que es usado por la mayoría de transportistas. “Solo un pequeño sector usa de 84 octanos”, dijo.

“Primer ministro ha dado información falsa”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, informó el último miércoles que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) llegó a acuerdos con la Unión Nacional de Transportistas y con la Confederación de Transportistas del Perú, para levantar el paro indefinido de transportistas de carga pesada a nivel nacional.

Entre los acuerdos mencionó que el Estado se compromete a simplificar, acelerar la devolución al Impuesto Selectivo al Consumo que duraba 70 días, a 30 días. A esto se suma que el Ministerio de Energía y Minas incluyó a la gasolina y gasohol en el fondo de estabilización.

Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas, gremio mencionado por Aníbal Torres en la firma de acuerdos, reveló que este grupo no venía acatando el paro indefinido.

“El señor premier ha dado una información falsa y nos esta poniendo en una situación de enfrentamiento con nuestros propios compañeros. Nosotros no hemos levantado ningún paro ni hemos firmado ningún acta levantando un paro, lo que hemos hecho es pedir al gobierno que respete lo que ha afirmado el 24 de octubre del 2021″, dijo en RPP.

Marchese señaló que el pedido de su gremio a los ministros con los que se reunieron fue “una rebaja de por los menos S/ 3,50 en el costo del combustible para poder seguir soportando hasta que termine la guerra en Ucrania”.

Según comentó, sus agremiados están trabajando porque “creemos en el orden del protocolo que tenemos, somos dialogantes”.

Mencionó además que son los transportistas del frente de defensa quienes junto a ganaderos y agricultores están bloqueando las carreteras sin respetar protocolos de diálogo. “Nosotros estamos parados porque no nos dejan trabajar y donde no hay bloqueos seguimos trabajando”, anotó.

