Desde hace más de tres días, decenas de pasajeros continúan varados en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete a la espera que se reprogramen sus vuelos luego que el terminal aéreo suspendiera sus operaciones por las protestas que se registran en la región.

De acuerdo a RPP Noticias, los ciudadanos han tenido que gastar más dinero de lo previsto al quedarse días extras en la ciudad de Cusco como alojamiento y comida. El monto asciende hasta las S/250 diarios.

Ese es el caso de la señora Kelly Nuñonca, quien reside en Arequipa, y espera que le reprogramen su vuelo desde el 9 de diciembre. Ella llegó a Cusco por vacaciones, pero a la fecha no puede abandonar la ciudad.

Pasajeros continúan varados en el aeropuerto Velasco Astete

“Estoy desde el 9. He venido de Arequipa con mi esposo y mis dos hijos. Hemos presupuestado todos nuestros gastos hasta el día 9 y ya no nos alcanza el presupuesto. Estamos gastando S/250 aproximadamente diario que escapa de nuestra economía. Hasta ayer estiré el dinero, ya para hoy no me alcanza para nada. Estoy pidiendo que las autoridades hagan un vuelo humanitario. Tenemos un trabajo a donde ir y que estamos en riesgo de perderlo”, señaló.

En tanto, el señor Josué Quispe -quien viene desde Lima- hace el mismo pedido de un vuelo humanitario pues su papá falleció el último martes y necesita viajar a la capital para despedirlo.

“Por favor a la empresa Corpac que haya un avión humanitario. Yo quiero estar con mi papá, ha fallecido ayer y quiero estar en su entierro. Estoy desesperado, no sé que hacer. Le pido a las autoridades que haga un vuelo humanitario. Yo quisiera que por favor nos atiendan. Quiero ir donde mi papá para estar en su entierro con mi familia”, pidió con la voz entrecortada.

