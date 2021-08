Verónica Linares arremetió contra Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros, luego que Patricia Chirinos, tercera vicepresidenta del Congreso, denunciara que él la agredió verbalmente antes de asumir el cargo de premier.

La periodista usó su cuenta de Twitter para dejar en evidencia su indignación por las palabras que el titular de la PCM dirigió a la congresista de Avanza País, a quien le habría respondido cuando ella solicitó se le asigne la oficina: “Ahora solo falta que te violen”.

“No hay contexto alguno que permita decirle a una mujer ‘solo falta que te violen’. Es una vergüenza tener autoridades así”, escribió la presentadora de noticias en un tuit que acompañó del hashtag #NiUnaMenos.

No hay contexto alguno que permita decirle a una mujer "solo falta que te violen". Es una vergüenza tener autoridades así #NiUnaMenos — Verónica Linares (@VeroLinaresC) August 31, 2021

Recordemos que horas antes Patricia Chirinos habló sobre el incidente que tuvo con Guido Bellido en RPP. La legisladora contó que este lamentable hecho ocurrió antes que se eligiera a la Mesa Directiva actual, cuando todavía funcionaba la Junta Preparatoria encabezada por Jaime Quito Sarmiento, de Perú Libre.

Según indicó, en la conversación en la que buscaba conseguir una oficina que le pertenecía a su padre, el fallecido Enrique Chirinos Soto, participaron además de ella y Bellido, el propio Quito y los legisladores José Jerí, de Somos Perú, y Enrique Wong, de Podemos.

“Le digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo: ‘Que te preocupas de eso, anda cásate’ ,y le dije: ‘Perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, aseguró.

“Y me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, añadió, para luego detallar que ninguno de los presentes dijo nada. “Yo fui la única que me defendí”, precisó.

La legisladora reveló también que ella le informó al presidente Pedro Castillo lo ocurrido con el premier y él le pidió disculpas a nombre de Bellido y le dijo que se encargaría. Sin embargo, precisió que hasta el momento, él no le ha pedido disculpas.

Chirinos remarcó que ella intentó mantener ese tema en privado pues no busca victimizarse. Sin embargo, junto con la congresista Norma Yarrow y las firmas de otras parlamentarias, realizarán la denuncia a la Comisión de Ética. Por su parte Guido Bellido ha rechazado y negado la acusación.

