El presidente de la República, Pedro Castillo, señaló anoche que las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Nacional en el combate a la delincuencia común porque “no todo es responsabilidad de la policía”. Lo dijo durante la presentación de los resultados de un megaoperativo policial en El Agustino, actividad en la que vestía un chaleco antibalas y sostenía un látigo en la mano.

“Pido al señor ministro del Interior que coordinemos con el Ministerio de Defensa no solamente para tener a la Policía, porque no todo es responsabilidad de la Policía. Vamos a sacar a las Fuerzas Armadas para combatir de una vez por todas al delincuente chico y al delincuente grande. No podemos frenarla de otra forma si no hacemos una tarea conjunta”, expresó junto al ministro del Interior Alfonso Chávarry y al comandante general de la PNP Vicente Tiburcio.

[EN VIVO] Presidente Castillo: Vamos a sacar a las Fuerzas Armadas para combatir al delincuente chico y al grande. No podemos nosotros frenarla de otra forma sino hacemos una tarea conjunta. pic.twitter.com/XCTHIVK4Kr — Canal N (@canalN_) February 15, 2022

Castillo agregó que la Policía Nacional “sí tiene la capacidad” de resguardar la seguridad ciudadana, pero tendrá mayores recursos cuando se organice con los miembros de las Fuerzas Armadas y los municipios para luchar contra ese flagelo.

Asimismo, recordó la labor que realizan las rondas campesinas y urbanas y dijo que “esos esfuerzos hay que sumarlos”.

Este martes el ministro del Interior Alfonso Chávarry fue consultado sobre el tema.

“Entiendo que el presidente ha indicado que va a sacar a la fuerza armada para hacer un trabajo conjunto con la Policía Nacional, acá en Lima y Callao que se ha declarado el estado de emergencia”, señaló en alusión a la participación de las Fuerzas Armadas en el marco de la declaratoria del estado de emergencia en la capital y el primer puerto.

Chávarry recordó que también había el pedido de su antecesor, Avelino Guillén, para que además se declare en emergencia otras ciudades como Trujillo, donde también “se requiere sacar a las Fuerzas Armadas”.

Sin embargo, agregó que en el caso de otros lugares, la Policía y las autoridades “estamos haciendo una evaluación porque así nomás no se puede hacer una declaratoria de emergencia, se tiene que hacer una evaluación, ver el trabajo que se está realizando actualmente con la Policía a través de sus funciones en los diferentes lugares del Perú”.

“Entonces más o menos entiendo que es esto”, añadió en RPP sobre lo dicho por el mandatario.

Hace dos semanas se declaró el estado de emergencia en Lima y el Callao por 45 días. Así, se establece que la Policía Nacional mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, según la norma publicada en El Peruano.

