Ante la posibilidad de presentarse una segunda ola de contagios en el país, la Defensoría del Pueblo, a través de su oficina en Piura, advirtió que en los mercados de esa región no se vienen cumpliendo estrictamente los protocolos de bioseguridad para contrarrestar el coronavirus.

Mediante un comunicado el ente defensor aseguró que se ha hecho el llamado a las autoridades ediles de la provincia de Piura y de los distritos de Castilla y Veintiséis de Octubre para que intensifiquen las labores de fiscalización respecto al cumplimiento de ciertas medidas tras verificarse deficiencias y falta de cumplimiento de las medidas sanitarias en 17 mercados entre el 9 y el 25 de noviembre pasado.

La Defensoría indica que en dicha supervisión se observó que los vendedores de los mercados El Bosque y Mercado Modelo de Piura no utilizaban mandil y guantes de protección. Asimismo, otros no usaban mascarilla y los que la tenían no la usaban adecuadamente, al igual que los compradores. En la misma línea, señaló que las bolsas con los desechos de los equipos de protección del Centro Comercial Mercado de Telas de Piura no contaban con distintivos que indiquen su peligrosidad.

Por otro lado, en el centro de abastos San José, se detectó que el establecimiento no contaba con puertas de entrada y salida para realizar las acciones de control sanitarias que corresponden. Agrega que en este mercado y el de Santa Rosa no se realizaban la toma de temperatura al ingreso del establecimiento.

Otra de las deficiencias es que los vendedores ambulantes en sus instalaciones que no contaban con dispensadores de alcohol ni cumplían con el correcto uso de las mascarillas y el distanciamiento físico, según indicó el ente defensor.

La entidad resaltó que el mercado privado Manuel Seoane, no cuenta con instalación de agua potable ni servicios higiénicos. En la misma situación estaba el Complejo Comercial Ex Madereros y el mercado De Herbolarios, el cual además no contaba con un tanque o cisterna. Mientras que en el mercado Minorista de Frutas no había servicios higiénicos.

Por ello, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura invocó a los gobiernos locales a avanzar con urgencia en la transformación de los mercados a fin de lograr que estos sean espacios seguros para comerciantes y consumidores, mientras que a los vendedores y compradores a no descuidar las medidas de prevención contra el COVID-19.

