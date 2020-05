Médicos, obstetras y enfermeras del área de servicio de ginecobstetricia del Hospital Jorge Reátegui (Piura) protestaron ayer frente al área de emergencia del nosocomio. El personal de EsSalud exigió se les dote de pruebas rápidas, tanto para gestantes como para personal asistencial, además de los Equipos de Protección Personal.

Durante la manifestación, el obstetra Richard Mendoza Prado señaló que en dicho hospital se ha producido la muerte de dos bebés en el vientre de sus madres; y que durante el Estado de Emergencia se ha producido la pérdida de dos gestantes.

Según el galeno, una mujer falleció en el camino desde la provincia de Sechura y, la segunda, una fémina del distrito de La Unión. “Nuestra principal preocupación es evitar las muertes maternas y, para ello, necesitamos armas, y la principal es la prueba rápida”, refirió.

Asimismo, indicó que en el hospital Santa Rosa, convertido en nosocomio COVID-19, no responden las llamadas para las coordinaciones del traslado de gestantes.

“La unidad COVID-19 que es Santa Rosa, no funciona como tal, nos rechazan, nos apagan el celular, no contestan para poder coordinar las referencias (de gestantes). El Hospital Cayetano Heredia, no cumple como hospital de Alta Complejidad, casos graves no las quieres aceptar, sabiendo que esos casos se atienden en hospitales de mayor nivel”, mencionó.

POSTURAS

Al respecto, la directora del Hospital Jorge Reátegui, la médico pediatra Sandra Briceño, coincidió en que el hospital COVID-19 pone obstáculos para la atención de gestantes positivas con el nuevo coronavirus. Ante ello, el nosocomio se está reorganizando para la atención diferenciada de casos positivos de embarazadas.

“Para nosotros es importante definir si es positiva o no, y si es positiva, definir qué tipo de inmunoglobulina tienes, y de acuerdo a eso, poder ubicarla”, dijo.

Briceño añadió que la mayor preocupación son las pacientes que requieren de la atención de un hospital de mayor nivel, a quien dijo atienden por humanidad, luego de recorrer varios nosocomios.

En tanto, el director del hospital Santa Rosa, Edwin Chinguel, negó que el Hospital COVID-19 ponga trabas en la atención de gestantes positivas de coronavirus, y precisó que el 70% de las embarazadas atendidas son pacientes de EsSalud.

“Hay acuerdos que se han tomado. Ante cualquier eventualidad, debemos tener una contingencia, y en este caso el hospital de contingencia es el Cayetano Heredia. Aquí todos estamos en esta Emergencia, no hay ningún hospital que puede decir, no soy COVID-19”, informó Chinguel.

