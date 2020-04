El especialista en salud pública, Víctor Ocaña Guerrero, quien conformaba la Comisión Regional de Expertos en Salud de Piura, presentó su renuncia irrevocable mediante una carta al gobernador Servando García. Este grupo de trabajo ad honorem se constituyó el 30 de marzo para hacerle frente a la pandemia del coronavirus en esta región del norte del país.

En el documento, el especialista señala que planteó fortalecer la lucha contra el COVID-19 a través de un tratamiento sindrómico, propuesta que, según aseguró, es avalada por el Ministerio de Salud (MInsa), pero que esta no fue atendida por las autoridades regionales.

“He cumplido mi misión de apoyar en la parte virológica e investigación, y sobre todo de asesoramiento de la gestión de pandemia a nivel de atención primaria de salud, que es el escenario donde me desempeño, habiendo logrado los objetivos que me tracé al aceptar la designación a la que renuncio, pues ya el Minsa aprobó el manejo sindrómico de COVID, que planteé desde el comienzo y no me entendían” indica.

Asimismo, deja entrever una falta de transparencia y honestidad, así como una inacción e indecisión de parte de las autoridades que tienen cargo el manejo del control del coronavirus. “Prefiero seguir apoyando desde el anonimato, que es el escenario donde disfrutas mejor de los desaciertos y se aprende más de los desaciertos”, refiere en la misiva.

Ocaña Guerrero, además, indicó a través de una radio local que decidió dar un paso al costado porque “como persona tengo valores y en base a eso trabajo”. En ese sentido, dijo que “me encanta el trabajo honesto, transparente, hacer lo correcto, a tiempo y todo en tiempo; sobre todo pensando en la población”. Del mismo modo, manifestó que hay cosas que él no puede controlar y que van en contra de sus valores.