El Seguro Social de Salud envío hoy 2 plantas procesadoras de oxígeno que cuentan con una producción diaria de 50 balones de oxígeno cada una, para garantizar este elemento de manera continua en el Hospital II de Talara (Piura).

Cerca de las 8:00 a.m. un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), partió desde el Grupo Aéreo N°8. con destino a Piura, llevando esta infraestructura que abastecerá al citado establecimiento donde se encuentran hospitalizados pacientes en condición moderada y grave por COVID-19.

El gerente Central de Seguros y Prestaciones Económicas de EsSalud, Dr. Hernán Ramos, informó que las plantas de oxígeno entrarán en funcionamiento este fin de semana.

“Se vienen realizando las gestiones para avanzar los trabajos de instalación de las dos plantas, una de 22.7 y a la otra de 27 m3, que proporcionarán cerca de 50 metros cúbicos de oxígeno medicinal, es decir alrededor de 50 balones de este recurso en 24 horas, cada una”, refirió el funcionario.

Investigan muertes

EsSalud informó que desde el 11 de abril, se conformó una comisión integrada por tres gerentes y dos médicos auditores (uno de Lima y el otro de Piura) para realizar las investigaciones sobre los fallecimientos ocurridos el 9 de abril último, así como ejecutar acciones que optimicen las atenciones médicas en dicho establecimiento de salud.

“La Institución aclaró que las 12 personas fallecidas el pasado 09 de abril en el Hospital II de Talara, no perdieron la vida por falta de oxígeno sino debido al estado crítico de su salud y sus antecedentes clínicos, situación que viene siendo investigada por SUSALUD”, indicó EsSalud.

La institución explicó que durante el cambio de oxígeno de líquido a gaseoso, que se produjo entre las 8:30 a.m. y 8:40 a.m., perdieron la vida 02 personas y no 12 como se señaló.

