Un delincuente masacró salvajemente a un sexagenario, ofuscado porque no le encontró nada de valor para robarle, en el distrito de Catacaos, Piura.



Afortunadamente el agresor, identificado como Genaro Alexander Villegas Moscol (27), fue intervenido a las 10 de la noche del viernes cuando caminaba por la céntrica avenida Cayetano Heredia de la Villa Heroica de Catacaos.

Según la policía, horas antes había asaltado al anciano Ramoncito Ruiz Sullón (61) en una calle de ese distrito ubicado a 15 minutos de Piura.

“Iba caminando y de pronto se me acercó ese joven para robarme, pero como no me encontró nada de valor, me tiró puñetes y patadas, no pude defenderme porque era más grande y fuerte que yo”, dijo la víctima.

Genaro Villegas quedó detenido en la comisaría de Catacaos, Piura, por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud - agresión física.