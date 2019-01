Policía que abatió a ladrón intentó llevarlo al hospital, pero pobladores no lo dejaron 

Después que el Poder Judicial dictara 7 meses de prisión contra el policía Elvis Yoel Miranda Rojas, quien abatió a un presunto delincuente durante una persecución en las calles del distrito de Castilla, en la ciudad de Piura, ahora se difundieron imágenes sobre cómo el suboficial intentó llevar al supuesto facineroso a un hospital.

En un reportaje de Punto Final se aprecia cómo Elvis Yoel Miranda Rojas y su compañero intentaron trasladar a Juan Carlos Ramírez Chocán a un nosocomio para que sea atendido, sin embargo, los vecinos que estaban alrededor no dejaron que la patrulla continuara su camino.



En medio de las amenazas, Elvis Yoel Miranda Rojas corrió para salvar al supuesto ladrón mientras las personas que lo rodearon le gritaron: "¡Lo mataste! ¡Eres una basura!", entre otros insultos, además de echarle tierra en su rostro.



"No nos dejaron socorrerlo. Los mismos vecinos golpeaban la camioneta", contó el compañero de Elvis Yoel Miranda Rojas, que estuvo en el momento del suceso.



Juan Carlos Ramírez Chocán, el supuesto delincuente, era un desertor del Ejército y fue acusado de robarle la billetera a un transeúnte. En 2017, fue detenido por el mismo delito.



El subofocial Elvis Miranda recibe 7 meses de prisión preventiva por abatir a un presunto delincuente. Video: ATV Noticias

El suboficial Elvis Yoel Miranda Rojas fue acusado por la fiscal Lilia Castillo Chirinos, de la II Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla, de los presuntos delitos de homicidio simple y abuso de autoridad.



En la mañana del último sábado, Elvis Yoel Miranda Rojas fue trasladado al penal de Piura (ex Río Seco), no sin antes dejar un mensaje.



“Soy policía y mi deber es tratar de acabar poco a poco con la delincuencia, así que siempre estaré con la cabeza en alto. Quizás sea la última vez que escriba por este medio. Mañana me trasladarán a un penal y quiero reiterarles mi agradecimiento a todos. Policía soy de corazón y por vocación. Gracias a todos”, escribió el suboficial en un emotivo mensaje en WhatsApp para sus compañeros y para quienes le mostraron su solidaridad en los difíciles momentos que viene atravesando.



Por su parte, los amigos y familiares de Juan Carlos Ramírez Chocán brindaron con cervezas sobre el ataúd del presunto delincuente, mientras bailaron y realizaron disparos al aire en señal de despedida. El féretro fue llevado hasta el cementerio del distrito de Castilla, en Piura.