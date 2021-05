Presunto infiel recibe 10 latigazos por parte de las rondas campesinas en Piura | VIDEO

Un joven de 22 años que fue acusado de infidelidad por parte de su pareja, fue sancionado con 10 latigazos por la central de rondas campesinas del distrito de Tambo grande, ubicado en la provincia y región de Piura.

Los hechos ocurrieron el pasado martes, en el sector Pedregal Chico, en donde el presidente de los ronderos locales, Germán Juárez, fue notificado de la denuncia que realizó Esther M.D., víctima del presunto engaño por parte de Nilton C.P. (22), a quien procedieron a buscarlos por la zona.

Luego de varios minutos de búsqueda, el sindicado joven fue encontrado en el Asentamiento Humano Juan Velasco Alvarado, luego fue trasladado a un local y durante el juicio ronderil lo sentenciaron a recibir 10 azotes.

De inmediato, Nilton se colocó boca abajo en el suelo y fue castigado delante de su pareja, esto mientras que Juárez le daba consejos para que respete a la afectada mujer.

“Si tu padre no te dio consejos, ahora me toca a mí decírtelos. (…) esto es para que respetes y otro día no lo hagas. Me da tanta pena que todavía 22 años, engañes en estas condiciones (…) aprende a valorar y respétalas”, aconsejaba Germán Juárez mientras castigaba al sujeto.

Posteriormente, tras recibir los latigazos, el joven se disculpó con su pareja y firmó un documento que lo compromete a no volver a cometer nuevamente los presunto errores, caso contrario recibiría doble castigo.

