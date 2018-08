Piura: Sujeto agarra a puñetes a su esposa y le muerde los labios con cólera porque no se quiso dejar besar | FOTOS

Los casos de violencia contra la mujer no tienen cuando acabar en nuestro país. Esta vez en la ciudad de Piura, una joven madre de familia fue atacada a golpes por su conviviente porque ella se negó a besarlo. No contento con ello, el abusivo le mordió fuertemente los labios y le provocó una herida.



Las autoridades de Piura informaron que Loidy Cruz Huamán (34) fue atacada por su pareja Agapito Julca Huamán (42), en el interior de su vivienda ubicada en asentamiento humano Tacalá del distrito de Castilla.



Trascendió que el sujeto intentó besar a su conviviente, pero ella lo rechazo. "Por ello se llenó de cólera y la golpeó salvajemente", comentó un policía de Piura.



Pero ahí no quedó esta cobarde agresión. Aprovechándose de ser más fuerte sujeto a Loidy y le mordió fuertemente los labios provocándole un corte en el labio superior, revelaron nuestras fuentes en Piura.



Al escuchar los gritos de la víctima, los vecinos llamaron a la policía de Piura, que llegó a los pocos minutos e intervino a Agapito Julca, quien será acusado de violencia familiar.



En tanto, la víctima fue trasladada al centro de salud local. Los médicos de Piura informaron que la joven presentaba un traumatismo en la mandíbula y un corte en el labio superior.



Ante este nuevo hecho de violencia contra la mujer, las autoridades exhortaron a todas las féminas a denunciar al primer caso de este tipo de violencia para evitar que estos hechos puedan derivar en sucesos que lamentar.