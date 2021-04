Indignados se encuentran los familiares de un paciente fallecido por COVID-19, luego que por equivocación entregaran el cuerpo de su ser querido a otra familia. El hecho se registró en el hospital temporal del estadio Campeones del 36 de la provincia de Sullana, en Piura.

Estiven Rufino Ordinola (47) contó que su padre llegó hace 14 días al referido nosocomio de contingencia Virgen de Fátima instalado en el estadio Campeones del 36 y que, pese al tratamiento médico, la noche del último domingo, lamentablemente, les informaron que falleció.

“Fui el lunes a reconocer el cuerpo de mi papá al hospital del estadio Campeones del 36 y verifiqué que, efectivamente, el cuerpo que me mostraron se trataba de mi padre. Regresé ayer al mediodía para recoger su cadáver y darle cristiana sepultura, pero me di con la sorpresa que ya no estaba”, relató Estiven Rufino.

Asimismo, dijo que tras insistir en que ubicaran el cuerpo de su padre, finalmente, un representante del nosocomio le indicó que el cuerpo de su progenitor había sido entregado por error a otra familia, quienes ya habían sepultado el cadáver en el área COVID-19 del cementerio San José de Sullana.

“Lo que mi familia y yo queremos es que nos entreguen el cuerpo de mi padre. En el hospital nos dijeron que es el primer caso que ocurre y que trata de una confusión involuntaria”, señaló.

Ante esta situación, el director del Hospital II de Sullana, Dante Ramírez, explicó que fue una médico encargada de un área del hospital del estadio Campeones del 36, quien se percató de este hecho y llamaron a las dos familias afectadas para comunicarles lo ocurrido.

“Se van a realizar las sanciones correspondientes a los responsables para que una situación como esta no vuelva a ocurrir”, acotó Ramírez.

