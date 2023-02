Momentos de terror vivió la madrugada de ayer un próspero distribuidor de cerveza y su familia, luego que presuntos extorsionadores hicieran estallar un cartucho de dinamita en la puerta de su vivienda por no cumplir con el pago de 15 mil soles. El hecho ocurrió en la provincia de Sullana, en Piura.

Según información policial, alrededor de la 1:45 de la madrugada de ayer los desconocidos llegaron, al parecer, en una motocicleta a la distribuidora, ubicada en la esquina de la calle Piérola con transversal Porvenir, e hicieron detonar el explosivo en la puerta de rejas que destrozó la parte inferior de la misma.

Además, le dejaron envuelto en otro explosivo, un papel donde le exigían que pague la suma de 15 mil soles “por la tranquilidad de él y de su familia”. Los extorsionadores se autocalificaban como presuntos integrantes de la banda delincuencial “Los Injertos del Sur”.

El propietario del local explicó que hace ocho años empezaron a extorsionarlo, pero en aquella vez dejaron de hacerlo. Sin embargo, el pasado 21 de enero, las extorsiones continuaron a través de llamadas a su celular y de otro familiar.

“El 21 de enero me dejaron una dinamita en la puerta con un escrito. Desde ahí comenzaron a llamar. Y como no les hacía caso, llamaron al celular de un familiar. Pero en la madrugada (ayer) detonaron el explosivo. Incluso me dicen en el mensaje que arregle mi situación (que les pague), sino voy a tener que ir al funeral de mi familia”, dijo el empresario cervecero.

Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Sullana y otras unidades llegaron al lugar para recoger evidencias y testimonios al respecto.

Además, esperan recabar imágenes de las cámaras de vigilancia de casas aledañas para identificar a los extorsionadores que podrían ser los mismos que explotaron una dinamita en la ferretería Chambita en el asentamiento Nueve de Octubre, la noche del martes, en Sullana.

