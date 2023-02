Alma tiene solo 12 años y creyó que todas las puertas se le habían cerrado, pero una luz de esperanza le devolvió las ganas de vivir. La menor padece de insuficiencia renal, pero en breve podrá hacer una vida normal al resultar compatible con su madre, quien le donará uno de sus riñones.

Ambas, con las gestiones y apoyo del Sistema Integra de salud (SIS) y la municipalidad provincial de Sullana (Piura), viajaron ayer a Lima al Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja, donde le realizará el trasplante del órgano.

Martha Campoverde Ato (47) llegó a Sullana proveniente del centro poblado La Tina del distrito de Suyo, en la provincia de Ayabaca, frontera con Ecuador. Ayer, antes de viajar a Lima, con la voz entrecortada, contó que se siente feliz de donarle un riñón a su hija.

“Los dos riñones ya no le funcionan a mi hija (Alma). Están malos y yo voy a ser la donante. Como madre, por mis hijos doy la vida. Aunque es la primera vez que voy a viajar a Lima”, dijo doña Martha antes de partir de Sullana a Piura, de donde por la tarde viajó vía aérea a Lima.

Agradeció la gestión del SIS de Sullana, a cargo de Jaime Juárez Cossio. “Agradezco el apoyo del SIS, a la municipalidad de Sullana y al INSN por el apoyo a mi niña que quiere seguir estudiando porque es muy inteligente”, dijo muy emocionada la madre de Alma.

Mientras que Alma, quien recibirá el trasplante de riñón de su mamá, dijo que pensaba que ya no iba a vivir. “Me siento feliz y agradecida con todos. Siento una emoción que nunca había sentido, porque ya había perdido la esperanza de que me trasplanten un riñón. Pensaba que ya no iba a vivir con las diálisis y me sentía muy triste, pero llegó la esperanza de la mano de mi madre y eso me anima mucho a seguir adelante”, señaló Alma.

En tanto, Jaime Juárez, gerente del SIS, dijo “hemos realizado las gestiones para el caso del trasplante de riñón de la niña que por su diagnóstico, la solución es el trasplante. La parte estacional está cubierta por el SIS y los gastos de hospedaje, viáticos en Lima por nosotros y con apoyo del alcalde de Sullana, Marlem Mogollón”, enfatizó Juárez.

