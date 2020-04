En pleno estado de emergencia, un vigilante se enfrentó a balazos a cuatro delincuentes, mató a uno de ellos y de esta forma frustró el atraco al camión repartidor de productos de primera necesidad que custodiaba en la ciudad de Sullana, en la región Piura. Luego, la Policía ejecutó un operativo en la zona y capturó a uno de los hampones.

Eran las 11: 00 a.m. de hoy cuando el conductor de un camión distribuidor se detuvo para dejar mercadería en una bodega del asentamiento humano Los Olivos. Cuatro sujetos descendieron de dos motos y encañonaron a los ocupantes.

El vigilante particular, cuya identidad no fue revelada por la Policía, no lo pensó dos veces y los enfrentó a tiros desatándose un fuego cruzado. Uno de los asaltantes resultó herido de bala en la pierna lado izquierdo. Sus cómplices lo cargaron y se lo llevaron en una de las motos.

Los custodios que realizaban patrullaje de control para el cumplimiento del aislamiento social llegaron al lugar alertados por los disparos. Así lo testigos indicaron el lugar por donde había fugado la gavilla.

Los criminales llevaron al hampón herido hasta la casa de la madre del delincuente ubicado en una parcela del sector Cieneguillo Centro donde pretendieron ocultarse. Sin embargo, los uniformados llegaron rápido al lugar y los asaltantes emprendieron veloz huida.

Los custodios encontraron sin vida al presunto delincuente identificado como Dixson Patrick Pintado Álvarez “Serrano Dixón”. Durante la persecución la Policía capturó a Danny Javier Bustamante Ortiz, “Loco Danny”. Ambos tienen antecedentes por el delito contra el patrimonio en la modalidad de asalto a mano armada.

El coronel PNP José Sarmiento, jefe de la Divopus–Sullana, informó que en poder del detenido y entre las pertenencias del hampón muerto, se incautaron nueve celulares, DNI, cargadores, ropa usada para perpetrar los asaltos, gorras además de llaves y brocas que serían de propiedad del chofer del camión repartidor.