La crisis por la que atraviesa el país ha provocado que muchos efectivos de la Policía Nacional, hombres y mujeres, no puedan retornar a sus casas porque deben cumplir con una orden de inamovilidad; sin embargo, un agente policial consiguió el permiso para salir de su dependencia policial durante su tiempo de descanso para saludar a su esposa, también policía, de una manera muy tierna y romántica por su segundo aniversario de casados.

Mientras la suboficial PNP de apellido Henriquez se encontraba de servicio en la comisaría de Puente Piedra, en Lima, fue alertada por sus compañeros que debía acercarse de manera urgente a la puerta de la dependencia policial porque debía hacer guardia.

Cumpliendo con la orden, la suboficial se acercó hasta la puerta para cumplir con su servicio, cuando vio acercarse a un tierno ‘Osito’ bailando la pegajosa canción ‘Como tú o hay dos’ sacándola a bailar ante las miradas de los transeúntes y compañeros.

El ‘Osito’ le entregó un ramo de rosas, un globo en forma de corazón con la inscripción ‘Te amo’; así como un enorme pergamino en el que su esposo le dedicaba unas palabras con mucho amor por su segundo aniversario de casados.

La suboficial no podía contener la emoción de tremenda sorpresa sonriendo muy nerviosa. De pronto, vio aparecer a su esposo, quien la tomó de la mano, abrazó y besó.

“Gracias mi amor, sabes que también te amo mucho. Hoy cumplimos dos años de casados. Él sabe, siempre le he dicho hasta viejitos juntos y seamos muy felices. Te amo mucho. No me lo esperaba”, dijo muy nerviosa la suboficial.

OTRA SORPRESA

También tuvo una sorpresa similar el suboficial de tercera PNP Loayza, quien recibió la visita de una tierna ‘Osita’, quien llegó hasta la base de Emergencia Norte, en Los Olivos, por su cumpleaños.

El suboficial Loayza, de la Unidad de Emergencia Norte de Los Olivos, también fue sorprendido por su cumpleaños por tierna 'osita' enviada por su pareja sentimental.

Al ritmo de caporales de la canción ‘Te amaré’, la ‘Osita’ se acercó hasta el nervioso suboficial, quien recibió un globo y un enorme pergamino, el cual abrió y leyó las lindas palabras que su pareja sentimental le dedicaba por su onomástico.

“Amor no me lo esperaba, me siento feliz compartir tantos años contigo, te amo”, dijo el suboficial en agradecimiento a su amada.

Ambas sorpresas estuvieron a cargo de una joven pareja emprendedora creadora de “Entre Besos”. Ambas sorpresas fueron colgadas en sus redes sociales como TikTok @entre.besos, Instagram Entre.besos_gal y Facebook Entre besos, donde obtuvieron miles de ‘me gusta’ y compartidos.

