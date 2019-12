Gerson Víctor Ames Gaspar (45) dejó de limpiar pisos en un supermercado de la capital para enseñar. Logró reconstruir el colegio ‘Enrique López Albújar’, en Huancavelica, y hace poco creó una novedosa iniciativa para que sus alumnos aprendan matemáticas.

Por su gran labor, este talentoso maestro, quien desde hace cuatro años dicta clases en la escuela ‘Mariscal Cáceres’ en la misma localidad, fue elegido para postular al ‘Global Teacher Prize’, conocido como el ‘Premio Nobel de la Educación’.

“Siempre amé las matemáticas. Es que están en todo, hasta en el amor. Tengo cinco grandes amores: mis tres hijos, mi esposa y, por supuesto, mis estudiantes”, asegura con orgullo Ames, quien es huancaíno de nacimiento.

El profesor Gerson afirma que es feliz al impartir sus enseñanzas.

NOVEDOSO MÉTODO

Para que sus alumnos puedan entender mejor el mundo de los números decidió implementar su novedoso método ‘Ruwaspa Yachani’ (‘Aprender Haciendo’), que utiliza las tecnologías de la información y la comunicación e incluyen ‘mesas mágicas’, en la que los escolares realizan cálculos de manera real.

“¿Por qué elegí ser maestro? Porque me hace inmensamente feliz estar rodeado de estudiantes que me llenan de tanto cariño y energía infinita. Es lo único que no se puede calcular”, sostuvo. (S. Obregón)





Su familia es uno de sus grandes amores.

SEPA QUE...

El profesor Gerson Ames recientemente recibió el premio ‘Maestro Excelencia 2019’, en la CADE.