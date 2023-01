No todo es tensión en la Policía Nacional. En las comisarías de Carmen de la Legua (Callao) y Miraflores (Lima) se registraron dos singulares momentos que no solo relajaron y dieron alegría a los agentes del orden, sino también a los dos efectivos que se convirtieron en protagonistas de ‘locuras de amor’, quienes fueron sorprendidos en sus unidades policiales por una coqueta ‘osita’ enviada por sus respectivas parejas sentimentales que al ritmo de pegajosos bailes les dieron ánimo y aliento para afrontar los difíciles momentos que atraviesa el país.

Ambos hechos se convirtieron en virales en las redes de sociales que en diferentes plataformas como TikTok, Instagram y Facebook tuvieron más de dos millones de vistas y compartidos.

El primer caso se registró en la comisaría de Carmen de la Legua, en el Callao, donde el alférez PNP Flores fue alertado por sus compañeros que en el exterior de la sede policial lo estaban buscado. Grande fue su sorpresa al ver acercarse a una simpática ‘osita’ bailando la pegajosa canción ‘Como tú no hay dos’, la cual su novia suele dedicársela.

Algo nervioso, pero sonriente el efectivo policial se animó a bailar con la divertida ‘osita’, situación que fue celebrada por sus compañeros. Luego recibió un globo en forma de corazón, regalo y un enorme pergamino en el que su novia, también suboficial de la PNP, lo saludaba por cumplir un aniversario más y darle aliento porque esta siendo enviado a la región Puno para hacer frente a las protestas que se registran en esa zona del país.

El alférez Flores muy emocionado le dirigió unas palabras a su amada: “muchas gracias, esta muy bonita tu sorpresa y vamos a asumir un reto los dos juntos, no es nada difícil ni imposible, pero muchas gracias. Te amo gorda”.

Miraflores: Suboficial de la comisaría de Miraflores recibió sorpresa de su novia por su cumpleaños y darle y expresarle su deseo de volver a verlo, pues está con orden de inamovilidad, debido a ola de protestas. (Video Tiktok)

Y ESTABA DE CUMPLEAÑOS

Una situación similar vivió el suboficial PNP Illian, quien mientras cumplía su servicio fue sorprendido por la alegre ‘osita’ que llegó bailando la canción ‘Cuando pienses en volver’ ante la mirada de asombro de sus demás compañeros y transeúntes.

La sorpresa fue prepara por su novia con motivo de su cumpleaños y para decirle que esperaba con muchas ansias volverlo a ver y abrazarlo, ya que como muchos agentes policiales se encuentran con orden de inamovilidad, debido a las protestas que se registran en el país.

Muy nervioso y ante la mirada de sus compañeros se atrevió a bailar con la ‘osita’, quien le entregó un globo en forma de corazón y un curioso arreglo de peluche de ‘chanchito’ vestido de policía rodeado por globos; así como un pergamino gigante en el que su novia le expresaba todo su cariño y apoyo.

“La verdad que no me lo esperaba. Estamos en un servicio, digamos que no podemos ir a nuestras casas. Y la verdad es que me siento muy feliz gracias”, fueron las palabras del agente ante la sorpresa de si pareja sentimental.

