El excongresista Víctor García Belaunde señaló a Trome que es necesario que el Gobierno adopte medidas más firmes para lograr que la paz vuelva al país. “Las Fuerzas Armadas deben realizar el cuidado de los locales públicos importantes, como los aeropuertos, las carreteras, las comisarías”, enfatizó.

Además, dijo que “el desbloqueo de carreteras debe darse lo más pronto posible. El bloqueo de carreteras se ha vuelto un deporte nacional, por cualquier cosa bloquean una carretera, y eso es un delito en cualquier parte del mundo. Mientras haya impunidad con actos vandálicos, estos seguirán produciéndose”.

‘Vitocho’ consideró que las acciones extremas y violentistas, así como los reclamos, irán perdiendo fuerza poco a poco ‘debido a que la mayoría de la gente en el Perú quiere trabajar’. “El Perú no puede parar, porque si para, no come. El 70 % de la economía es informal, es decir, las personas que no trabajan, no comen”, aseveró.

Castillo incumplió

“El 90 % de Puno votó por Pedro Castillo, porque él hizo varias promesas que al final no cumplió. Hay una serie de promesas y compromisos incumplidos, y los puneños creen que con su salida ya no se van a cumplir, pero incluso con la permanencia no se iban a lograr”, indicó. Además, dijo que la Policía ha actuado bien.

Dina Boluarte se pronuncia sobre protestas

En horas de la tarde del 24 de enero, Dina Boluarte declaró para la prensa sobre la actual situación que se vive en todo el Perú. La presidenta habló sobre las protestas a nivel nacional en contra de su Gobierno y se mostró a favor del derecho a la protesta, pero no apoyó la violencia que se está dando en distintas regiones. También explicó que a la fecha hay una pérdida de 2.000 millones en producción y 3.000 millones en infraestructura. En ese sentido, la mandataria anunció que se ha elaborado una nueva agenta para resolver las necesidades del país.

“Es urgente que pongamos sobre la mesa una agenda social para poder empezar a dialogar y podamos agenda la tarea y el trabajo para resolver las necesidades que están esperando los hermanos y adultos mayores. E l Gobierno reconoce el derecho a la protesta, pero no puede venir acompañado de la violencia el destrozo y la muerte. El caos que se está generando al interior del país, y me refiero al interior de Puno, Apurímac, Cusco y Arequipa” , anunció.

En ese sentido, Boluarte exhortó a la población al cese de los enfrentamientos para así poder avanzar con la agenda que se está planificando para el desarrollo de la nación. La presidenta no fue ajena a las más de 50 personas fallecidas en las protestas explicó que se ha creado una comisión multisectorial la cual buscará acompañar a los deudos y brindarles apoyo económico y psicológico.