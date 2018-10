Puno: Chofer se duerme y provoca triple choque que deja herida a una madre de familia | FOTOS

Un sujeto que se quedó dormido ante el volante de su automóvil chocó aparatosamente contra otro vehículo y embistió, violentamente, a una madre de familia, quien sufrió serias lesiones en el rostro y otras partes del cuerpo. Y, finalmente, se empotró contra un pesado volquete en el barrio Vallecito, en Puno. El conductor resultó ileso.



El terrible accidente sucedió al promediar las 9:45 de la mañana, cuando Víctor Cornejo Apaza manejaba su vehículo, de placa Z4T-368, por la cuadra 8 de la avenida Floral, en la ciudad de Puno.



Según testigos, esta unidad se desplazaba a excesiva velocidad e impactó contra un auto de matrícula Z2J-199, y luego arrolló a Yelitza Villasante Callo, quien cruzaba por esta arteria, en Puno, tras dejar a su pequeño hijo en el colegio. Y continuando con su loca carrera, este vehículo se estrelló contra un volquete de placa Z3L-732, manejado por Néstor Mamani.



Como consecuencia del accidente, el vehículo de Cornejo Apaza hizo volar por más de 10 metros a la infortunada, quien se estrelló contra el pavimento, y quedó inconsciente por varios minutos.



Tras ser intervenido por la policía de Puno, Cornejo Apaza dijo “yo tengo la culpa. Me dormí, estaba con sueño porque le ayudé a mi hijo a hacer sus experimentos y no dormí suficiente".



Además agregó, que "estoy dispuesto a someterme a cualquier investigación y ayudar a la señora. No estoy ebrio, solo cansado”.

En tanto, la herida fue conducida al hospital regional ‘Manuel Núñez Butrón’ de Puno, en donde diagnosticaron heridas graves en el rostro y descarte de fractura de sus extremidades.



La madre de la herida dijo que Yelitza Villasante cruzaba la pista luego de dejar a su pequeño hijo en un jardín de la zona.