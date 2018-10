El cierre de campaña electoral se tornó agresivo. Un simpatizante del movimiento regional Poder Andino resultó gravemente herido, tras ser atacado a pedradas por una pareja de esposos de otro partido político, en el distrito de Paucarcolla, en Puno.



La brutal agresión le provocó al herido una grave lesión en el ojo derecho, cuya visión podría perder.

El hecho ocurrió durante la noche, en Puno, cuando Elmer Tapia Velásquez fue interceptado por la pareja.



El agraviado estaba bajo los efectos del alcohol y estaba camino a su casa en la comunidad campesina de San Martín de Porres, en Puno, tras participar del cierre de campaña.

Tras la golpiza, Elmer Tapia quedó inconsciente y fueron sus compañeros quienes lo encontraron en el piso y al ver que tenía sangrado en la cabeza, un ojo hinchado y otros golpes, avisaron a efectivos de la comisaría de Paucarcolla, quienes auxiliaron rápidamente hacia emergencia del hospital regional ‘Manuel Núñez Butrón’, en Puno.



“Me agarraron y golpearon con piedras, casi me sacan un ojo. Me dijeron por qué apoyaba a Poder Andino, yo vine por una invitación que me hizo el candidato a alcalde de Paucarcolla, en Puno, Jhon Iberos, de Poder Andino y después de los golpes no recuerdo más”, dijo la víctima.



Asimismo, señaló como sus presuntos agresores a Hugo Noa y su pareja Luz Marina Onque del partido Alianza Para el Progreso.



El caso es investigado en el Ministerio Público, mientras que la víctima se encuentra en la cama 12 del área de observaciones, de dicho nosocomio de Puno, con el diagnóstico de posible fractura de cráneo, trauma facial y ocular.