El titular del Juzgado Mixto de Emergencia de la provincia de San Román, Anthony Wilson Quispe Calla, dictó siete meses de prisión preventiva para el suboficial PNP Eddy Díaz Muñoz (28), quien bajo los efectos del alcohol atropelló y mató a un ciclista en pleno estado de emergencia, en la ciudad de Juliaca (Puno).

Durante la audiencia se conoció que el suboficial manejaba el automóvil de placa X3R-224, con una licencia de conducir vencida. Asimismo, al borde de las lágrimas pidió perdón a los familiares del occiso.

Además, se conoció que, tras el atropello, el suboficial Eddy Díaz en lugar de auxiliar al ciclista al hospital, prefirió continuar con su marcha. El agente prestaba servicios en la Policía de Tránsito de la ciudad de Puno.

Puno: Dictan 7 meses de prisión preventiva a policía que arrolló y mató a ciclista.

El accidente de tránsito ocurrió la tarde del viernes último en el cruce de la avenida Independencia y Aviación.

De acuerdo con las investigaciones, Díaz Muñoz, arrolló al ciclista, José Pablo Calcina Laura (37), quien horas después murió en el hospital Carlos Monge Medrano a causa de un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave.

Tras el impacto, el efectivo continúo con su recorrido, sin auxiliar al herido y tras varias cuadras terminó por estrellarse contra un muro de concreto en el cruce del jirón Vallecito con la avenida Circunvalación.

Sin embargo, el efectivo entre lágrimas no solo pidió perdón a la familia de la víctima, sino que rechazó haber intentado fugar.

“Daré la reparación que me pidan, le pido mis disculpas a la familia. No me he escapado, se aglomeró una multitud de gente y querían tirarme piedras y fui hasta la salida de Cusco a buscar de apoyo y al no encontrar apoyo fui al hospital, pero ahí en la desesperación me he cuneteado (chocar con una cuneta)”, expresó con la voz entrecortada el suboficial PNP Eddy Díaz.

El agente es investigado por los delitos de homicidio culposo, omisión de socorro, fuga del lugar del accidente de tránsito y violación a las medidas sanitarias.