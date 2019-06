Sujeto fue descubierto por su pareja tomando con mujeres en una cantina y se arroja a un río, pero no pudo salir en Puno

Un sujeto fue descubierto por su pareja tomando en una cantina con varias mujeres y tras discutir con ella airadamente, se lanzó a un río en Puno y hasta ahora nadie lo encuentra, según lo informó un diario local.



El hecho ocurrió en la ciudad de Puno. El sujeto identificado con las iniciales C.H.P. (26) fue descubierto por su pareja, quien le reclamó airadamente lo sucedido.



Ante esta situación el sujeto salió del lugar y se habría arrojado a las aguas del río Desaguadero.

Pese a que su pareja lo buscó por diversas zonas, éste no fue encontrado. Por ello la joven pidió a las autoridades que lo busquen, pero no fue encontrado.



Según la información conocida, la víctima se habría encontrado en estado de ebriedad y debido a ello no habría podido salir del agua.

Los familiares del muchacho también se sumaron a la búsqueda, sin embargo no pudieron encontrarlo.



Trascendió que las mujeres con las que fue encontrado Huanca Parí habrían sido damas de compañía, según un medio de Puno.