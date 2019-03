Puno: Temblor de 7.0 grados registrado en Azángaro se sintió hasta Brasil, Bolivia y Chile | VIDEO y FOTOS

Un fuerte temblor de 7.0 grados con epicentro en la provincia de Azángaro, en Puno , remeció esta madrugada varias regiones del Perú, así como también algunas ciudades de Brasil, Chile y Bolivia.

Ricardo Seijas, coordinador del Centro de Operaciones Nacional (COEN), informó que el temblor en Puno no ha dejado daños personales ni materiales a pesar de su intensidad.

“El sismo ha sido sentido fuerte en algunas regiones como Tacna y Arequipa de manera moderada. También en Moquegua, Cusco, Apurímac e Ica. A nivel internacional se sintió en Brasil, Bolivia y Chile”, explicó en declaraciones para Canal N.

"Los establecimientos de salud, centros educativos y sitios arqueológicos no han sufrido ninguna afectación; sin embargo el MTC informó que hay vías como la carretera Atico a la altura del kilómetro 770 de la Panamericana Sur habido deslizamientos de rocas y arena […] Hasta el momento no se reportan daños materiales ni personales", agregó.

Por su parte, Hernando Tavera, director del Instituto Geofísico del Perú (IGP), explicó que debido a que el temblor no tuvo epicentro en el mar se descartó la alerta de tsunami. Indicó que debido a la profundidad de 270 kilómetros se sintió el movimiento telúrico en otras regiones y otros países.

“El evento ha generado bastante alarma pero no habido daños personales ni materiales hasta el momento, pero lo que sí habido son bastantes deslizamientos que han afectado bastantes carreteras […] El evento ocurrió lejos de la costa. En este caso no es el escenario y no genera alarma de tsunami”, dijo para RPP Noticias.