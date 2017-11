Rockero compone tema para la selección 

Con o sin Paolo Guerrero en el repechaje contra Nueva Zelanda, el músico Rafo Ráez compuso el tema ‘Guerreros del gol’ para levantar el ánimo a la hinchada peruana y los once seleccionados que lucharán por nuestro pase a Rusia 2018.



“Guerreros del gol se enciende en tu alma y en sueños de flama. Hoy todos lo han de ver, hoy todos lo han de hacer. Sol el que te viene a despertar, gol el que te viene a celebrar”, dice parte de la letra de la canción.



El cantante no es ajeno a toda la alegría y angustia que vivimos los peruanos con la esperanza de ir al Mundial Rusia 2018. Esas emociones le han servido de inspiración para escribir este tema dedicado a nuestros seleccionados.



“Está escrita para todos los jugadores que han honrado al fútbol peruano. Creo que, pese a las adversidades, tenemos mucho que celebrar, nuestro balompié ha dado un tremendo salto”, señala.

Ráez afirma que su tema no suena a canción deportiva, sino más bien a guerra.



“Pienso que todos los que hemos jugado fútbol, así sea en nuestro barrio, queremos hacer trizas al enemigo porque es una competencia. Y eso es lo que he querido reflejar”, indica.



La canción completa pueden escucharla aquí: https://www.youtube.com/watch?v=vJoDFMi-xUo. El cantante ofrecerá un concierto el 16 de diciembre en el ICPNA del Centro de Lima.