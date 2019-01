San Martín: Asesinó a balazos a su hijo adolescente porque era gay y luego se suicidó | VIDEO

Un sujeto, identificado como Humberto Herrera Altamirano, asesinó a su hijo de 17 años porque no aceptaba que era gay, en el barrio San Juan, del distrito de Sapasoa, en la región San Martín. Luego, se suicidó.

Según un video difundido por Televisión Tarapoto, se escucha como el sujeto disparó contra su hijo y luego pidió perdón a Dios por lo que hizo.



"Perdóname, Señor, Padre santo, por todo lo que he cometido en esta tierra y en esta vida, te pido que lo cuides a mi hijito, cuídalo padre no lo desampares, ayúdame señor, dale consuelo", indicó el hombre que, posteriormente, se suicidaría.



El adolescente asesinado, que fue identificado con las iniciales M.H.M.F., vivía junto a sus padres en el barrio de Sapasoa, pero al padre no le agradó cuando le comentó que tenía una opción sexual diferente.



La madre del menor quedó herida al intentar defender a su hijo del ataque de su padre, de quien se encontraría su cadáver horas más tarde.